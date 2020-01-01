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صلاح "الإنسان" في لفتة جديدة تجاه أهل قريته

السبت 04 يوليو 2020 03:10 م / بتوقيت القدس +2GMT
صلاح "الإنسان" في لفتة جديدة تجاه أهل قريته


وكالات / سما /

قرر النجم محمد صلاح لاعب منتخب مصر وفريق ليفربول الإنجليزي، التبرع لقريته نجريج، من أجل مقاومة فيروس كورونا.

وسلطت صحيفة "ديلي ميل" البريطانية، الضوء على مساندة صلاح لأهل قريته الذين يصلون إلى ما يقرب من 30.000 شخص، وذلك بالمساهمة بمبلغ 30 ألف جنيه استرليني، لبناء محطة إسعاف جديدة في نجريج، والمساعدة في تحسين ظروف الرعاية الطبية هناك.

وانضم صلاح غالي والد النجم المصري، إلى عمدة المنطقة طارق رحمي، لافتتاح المركز الطبي الجديد بشكل رسمي الأسبوع الماضي.

ولا تعد تلك المساهمة هي الأولى لصلاح تجاه قريته فقد سبق له تقديم الدعم لمدرسة البنات في بلده، وكذلك ساهم في بناء بعض المرافق الرياضية ومحطة معالجة مياه الصرف الصحي.

وتبرع سابقا بأطنان من الطعام، وساعد في بناء مستشفى لعلاج السرطان خلال فترة جائحة فيروس كورونا المستجد، وقام بتوفير العديد من المعدات الطبية.

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