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صديقة نجل ترامب مصابة بفيروس كورونا المستجد

السبت 04 يوليو 2020 02:47 م / بتوقيت القدس +2GMT
صديقة نجل ترامب مصابة بفيروس كورونا المستجد


واشنطن / وكالات /

: شخصت إصابة صديقة دونالد ترامب جونيور النجل الأكبر للرئيس الأميركي بمرض كوفيد-19 على ما ذكرت صحيفة "نيويورك تايمز".

وتعتبر كيمبرلي غيلفويل المحامية ومقدمة البرامج السابقة في محطة "فوكس نيوز" من المسؤولات الرئيسيات عن تمويل حملة الرئيس دونالد ترامب الانتخابية.

وكانت مساء الجمعة في ماونت راشمور في ولاية داكوتا الجنوبية لحضور خطاب الرئيس والألعاب النارية بمناسبة العيد الوطني.

وقد ثبتت إصابتها بعد فحص روتيني يجرى على كل شخص يمكن أن يكون على تواصل مباشر مع الرئيس. وقد وضعت غيلفويل (51 عاما) في الحجر فورا على ما أضافت الصحيفة.

وقال سيرجيو غور المسؤول الكبير في تمويل حملة ترامب "إنها في حال جيدة وستخضع لفحص جديد للتحقق من ذلك بسبب عدم ظهور أي أعراض عليها. وقد أتت نتيجة فحص دونالد ترامب جونيور سلبية لكنه وضع نفسه في العزل احترازا وألغى اي مشاركة له في نشاط عام".

وذكرت صحيفة "نيويورك تايمز" أن غيلفويل لم تسافر في طائرة الرئيس للتوجه إلى ماونت راشمور. 

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