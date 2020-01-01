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بينها 5 دول عربية.. قائمة سويسرية بالبلدان الأكثر خطورة للإصابة بكورونا

السبت 04 يوليو 2020 02:29 م / بتوقيت القدس +2GMT
بينها 5 دول عربية.. قائمة سويسرية بالبلدان الأكثر خطورة للإصابة بكورونا


وكالات / سما /

أصدرت السلطات الصحية السويسرية أمس الجمعة قائمة بـ"البلدان الأكثر خطورة" للإصابة بكورونا المستجد، تتضمن 29 دولة منها الولايات المتحدة والبرازيل وخمس دول عربية.

وأوضحت السلطات الصحية السويسرية أنها اعتبارا من الاثنين 6 يوليو الجاري سوف تلزم المسافرين القادمين إلى سويسرا من هذه الدول بالحجر الصحي لمدة 10 أيام.

ووفقا لبيانات نشرتها الوحدة الدولية التابعة لهيئة الإذاعة والتلفزيون السويسرية، فإن "البلدان الأكثر خطورة"، تتضمّن صربيا وكوسوفو. 

وأوضحت السلطات السويسرية أن هذا التصنيف يأتي ضمن الإجراءات الاحترازية الجديدة التي اعتمدتها لمنع حدوث موجة ثانية من جائحة كورونا بعد زيادة معدلات الإصابة الأسبوع الماضي.

وأشارت إلى أن من ضمن أسباب التصنيف هو انتقال العدوى من المسافرين القادمين من الخارج، سواء من السويسريين الذين يسافرون إلى دول وصفتها بـ"عالية الخطورة" بالإصابات، ويجلبون الفيروس معهم حال عودتهم إلى سويسرا.

وشملت القائمة الأرجنتين وأرمينيا وأذربيجان والبحرين وبيلاروس وبوليفيا والبرازيل والرأس الأخضر وتشيلي وكولومبيا وجمهورية الدومنيكان وهندوراس والعراق وكوسوفو والكويت ومولدافيا وشمال مقدونيا وعمان وبنما وبيرو وروسيا والسعودية والسويد وصربيا وجنوب إفريقيا وجزر تركس وكايكوس والولايات المتحدة.

المصدر: أ ف ب

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