منتدى العلماء الصغار يعلن تطوير واطلاق أول مخيم صيفي افتراضي في فلسطين

رام الله / سما /

يعتبر فصل الصيف هو الفصل المنتظر لممارسة الانشطة والرحلات والمخيمات الصيفية بكل انواعها، وفي ظل الظروف التي فرضها انتشار فايروس كورونا من الحجر المنزلي والاجراءات الاحترازية ومنع التجمعات، جعلت تنفيذ مخيمات صيفية تقليدية أمراً صعباً، ولمحاولة الاستفادة من الفصل الصيفي ونشاطاته في هذه الظروف قام منتدى العلماء الصغار بمبادرة هي الاولى في فلسطين لتطوير أول مخيم صيفي افتراضي، توائم أنشطته فكرة التعلم عن بعد، ومن المقرر أن ينطلق المخيم في السادس من شهر تموز الجاري و ينتهي في التاسع عشر من ذات الشهر ويستهدف الطلاب في الفئة العمرية 10-13 عام.

وتمكن طاقم المنتدى من موائمة فكرة المخيم الصيفي لتناسب العالم الافتراضي من وراء شاشة الحاسوب، فيستثمر امكانيات وخدمات برنامج (ZOOM)، في خلق بيئة مرنة وتفاعلية وعمل المجموعات الطلابية، وادارة الحوار والنقاش بين المشاركين والميسر، كما وأنها فرصة لاستخدام الانترنت والتكنولوجيا في تعزيز مهارات التعلم الذاتي والتعلم عن بعد، الامر الذي سيفيد الطلاب في مراحل مختلفة من حياتهم، خاصة وان العالم اليوم يصب في هذا التوجه للتكيف مع الازمات.

يتضمن المخيم الافتراضي مجموعة من التدريبات والانشطة منها الترفيهية كالتمارين الرياضية وتعلم الموسيقى وصناعة الافلام المتحركة والشطرنج، والانشطة العلمية المسلية كتجارب العلوم، والاحاجي والالغاز وألعاب التركيب، والبرمجة. حيث سيقوم طاقم المنتدى بارسال صناديق مجهزة بجميع المواد والمعدات اللازمة لعمل التجارب العلمية بالاضافة الى الاسئلة والاحاجي والالغاز والعاب التركيب الى منازل الطلاب المشاركين حتى يتمكنوا من تنفيذ التجربة خطوة بخطوة، ومناقشة الاسئلة مع الميسر.

يقدم المنتدى الانشطة بطريقة ممتعة وغير تقليدية تخرج الطالب من قالب التلقين وتعتمد على مهارة "التفكير الناقد"، حيث تمر عملية التفكير بثلاثة مراحل: الملاحظة ثم التعلم ومن ثم الاستنتاج/ حل المشكلة، فمثلا نشاط التجارب العلمية، يهدف الى تعريف الطالب على المفهوم العلمي الذي تقوم عليه التجربة، فيقوم الميسر بطرح الاسئلة حول التجربة العلمية ومناقشة التوقعات ومن ثم عمل التجربة ومناقشة ما تم ملاحظته وتدوين استنتاجات الطلاب واجاباتهم ومناقشة الاجابات وهكذا لجعل المفاهيم العلمية المعقدة سهلة وواضحة، عندها يقوم الطلاب باقتراح تطبيقات عملية تنفذ بالاعتماد على مفهوم التجربة، كنموذج الغواصة، والمنطاد، وغيرها. يكتسب الطالب خلال هذه العملية مهارة التفكير والسؤال والبحث عن الاجابات والشك في الاجابة والاستمرار في التفكير والبحث حتى التوصل الى اجابة مقنعة، وهذا بدوره يزيد من ثقة الطالب بنفسه ويكسر حاجز الخوف من العلوم والرياضيات والتكنولوجيا ويحفز جانب البحث والاستكشاف لديه.

يطمح المنتدى الى مشاركة اكبر عدد ممكن من الطلاب من جميع محافظات الوطن متخطين بذلك حاجز المكان، ويسعى الى تحقيق اهدافه المتمثلة في تمكين طلبة المدارس من فهم أعمق لمواضيع العلوم المختلفة، وتشجيعهم على الانتاج والإبداع ووضع القواعد الاساسية لتعزيز أسلوب "التفكير الناقد" ضمن نظام التعليم المدرسي، حتى يصبح اسلوب حياة واسلوب تعليم تتبعه المؤسسة التعليمية للنهوض بفكر طلابها، ورفع مستواهم الاكاديمي والمعرفي، ومواكبة التطور والتقدم العلمي والتكنولوجي الحاصل في العالم.