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عابد فهد: لو لم أطرد من الإذاعة لما كنت الفنان الذي تعرفونه اليوم

السبت 04 يوليو 2020 02:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
عابد فهد: لو لم أطرد من الإذاعة لما كنت الفنان الذي تعرفونه اليوم


وكالات / سما /

شارك النجم السوري عابد فهد في دورة تدريبية أقيمت للمرة الأولى عبر الانترنت حول عرض دخول التدريب، أقيمت برعاية وزارة الثقافة اللبنانية دعماً لـ»مركز سرطان الأطفال في لبنان.


وتناول النجم عابد موضوع «التحفيز والتطوير الذاتي»، مشدداً على «أهمية أن يكون لدينا دافع وشغف بالعمل الذي نقوم به، وحينها يكون التحفيز أقوى لتحقيق الأهداف».
ورأى أنّ «على الشخص أن يتحدّى ذاته واعتبار أي خسارة دافعاً أكبر للمضي قدماً، كما حصل معه سابقاً عندما طرد من الاذاعة»، إذ قال «لو لم أطرد من الإذاعة في الماضي لما كنت عابد فهد، الذي تعرفونه اليوم مثلاً، لذا علينا أن نكتشف الطاقة التي بداخلنا من أجل التميّز في الحياة وفي العمل».


تجدر الاشارة الى أنّ الحلقات المتبقية من هذه الدورات ستكون حول «التصميم والأهداف الذكية» مع النجمة اللبنانية باميلا الكيك ضمن برنامج «ذا انترتينينك شو». وهو برنامج رائد وغير تقليدي يرتكز على التدريب على المهارات الشخصية ومناقشة الذكاء العاطفي ويُتيح للمشتركين فرصة التعلم عن بُعد والاستمتاع أثناء مشاهدة الشخصيات العامة من الصف الأول والتواصل معها.

#عابد فهد

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