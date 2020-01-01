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وفاة الفنان المصري محمود جمعة بعد صراع مع المرض

السبت 04 يوليو 2020 02:02 م / بتوقيت القدس +2GMT
وفاة الفنان المصري محمود جمعة بعد صراع مع المرض


وكالات / سما /

أعلن نقيب الممثلين في مصر أشرف زكي، وفاة الفنان محمود جمعة، أمس الجمعة، بعد صراع مع المرض، وكتب عبر حسابه على "إنستغرام": "ورحل صديق العمر الفنان والشاعر الكبير محمود جمعة".

وأصيب الفنان القدير محمود جمعة بوعكة صحية شديدة، نقل على إثرها لأحد مستشفيات مدينة بنها، حيث يعد محمود جمعة من الفنانين المعروفين بحبه الشديد للعمل، وأثرى الفن بعدة أعمال مميزة، كان آخرها مسلسل "قوت القلوب" مع الفنانة ماجدة زكي.

وفي وقت سابق، قالت خلود جمعة ابنة الفنان والممثل محمود جمعة، ابن مدينة بنها إن والدها يتلقي العلاج داخل العناية المركزة بمستشفي بنها الجامعي، عقب نقله له منذ يومين إثر إصابته بغيبوبة، بسبب خلل في وظائف الكلى.

كما شارك الفنان القدير محمود جمعة في مسلسل "بحر" مع الفنان ماجد المصري ودياب، وفيلم "الفيل الأزرق 2" مع النجم كريم عبد العزيز، ومسلسل "ولد الغلابة" مع النجم أحمد السقا، وغيرها من الأعمال المختلفة.

#المرض #محمود جمعة

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