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متى يكون البطيخ خطرا على صحتك

السبت 04 يوليو 2020 01:54 م / بتوقيت القدس +2GMT
متى يكون البطيخ خطرا على صحتك


وكالات / سما /

بدأ موسم البطيخ في العديد من البلدان، ورغم أن هذه الفاكهة مفيدة لفقدان الوزن وتحتوي على العديد من الفيتامينات والمعادن. لا يوصي المتخصصون بشراء البطيخ المقطوع ويحذرون أنه من الضروري معرفة كيفية تخزينه بشكل صحيح حتى لا يصبح ضارًا بالصحة.

يحذر الخبراء من شراء البطيخ المقطوع لأسباب تتعلق بالنظافة فهناك خطر تكاثر الكائنات الحية الدقيقة، بحسب ما نقلته صحيفة "هافينغتون بوست".

قالت أخصائية التغذية بياتريز روبلز: "بقطع الفاكهة، فإننا نكسر الحماية الطبيعية التي تعزل الجزء الصالح للأكل عن البيئة الخارجية. كما ستتكاثر الكائنات الحية الدقيقة بشكل أسرع إذا لم يتم حفظه في الثلاجة".

ولا توصي الأخصائية بشراء منتجات تم قطعها حتى لو كانت في الثلاجة، قائلة: "لأننا لا نعرف متى تم قطعها".

وبعد شراء البطيخ علينا أن نعلم كيف نتعامل معه، والخطوة الأولى هي غسله تحت الماء باستخدام فرشاة.

ونبهت روبلز من أن "هناك كائنات مجهرية على سطح الفاكهة والخضروات يمكن أن تكون مسببة للأمراض مثل السالمونيلا أو الليستريا أو إيشيريشيا كولي". وأضافت، إذا لم يتم غسلها جيدًا قبل القطع، يمكن أن تدخل هذه الكائنات الدقيقة إلى الداخل.

ومن المستحسن أن تحفظ الجزء المتبقي من البطيخ في الثلاجة بعد قطع الفاكهة مباشرة.

ويعد البطيخ منتجًا مثاليًا لفقدان الوزن، لسعراته الحرارية القليلة (حتى 38 سعرة حرارية لكل 100 غرام) ولخلوه من الدهون تقريبًا.

في نفس الوقت، فهو غني بالفيتامينات (A ، B1 ، B2 ، B6 ، B9 ، C ، E ، H و PP) والمعادن مثل الفوسفور والبوتاسيوم والحديد والزنك والمغنيسيوم والفوسفور والكالسيوم والصوديوم.

بالإضافة إلى ذلك، يحتوي على العديد من مضادات الأكسدة، وخاصة الليكوبين. وهو يساهم في تطهير الكلى والكبد بشكل جيد.

#البطيخ #الصحة

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