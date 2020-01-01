  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قفين شمال طولكرم

السبت 04 يوليو 2020 01:18 م / بتوقيت القدس +2GMT


طولكرم / سما /

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت اليوم السبت، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها بلدة قفين شمال طولكرم.

وأفادت مصادر اعلاميه ، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال عملية الاقتحام، ما أدى الى وقوع إصابات بالاختناق، عولج اصحابها ميدانيا، فيما تم نقل من أصيبوا بحالات إغماء الى المركز الصحي في البلدة لتلقي العلاج.

واضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في المنطقة الشرقية للبلدة وفتشتها، واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة بها.

#إصابات #الاحتلال

الأكثر قراءة اليوم

كاتب إسرائيلي: هذا السبب الحقيقي الذي دفع نتنياهو إلى تأجيل خطة الضم..!

هارتس: الفلسطينيون ملوا من تصريحات حماس وفتح عن الوحدة.. و3 خيارات أمامهم بشأن الضم

جنرالات اسرائيليون:يجب احتلال غزة وطرد حماس الى الخارج كما فعلنا مع فتح في لبنان

إيران تعلن التوصل إلى أسباب الحادث الذي وقع في مجمع نووي

"نهاية العالم!".. كويكب بـ"حجم إيفرست" قد "يمحو ملياري شخص" عن وجه الأرض!

تسجيل حالتي وفاة و204 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

واشنطن بوست: الرد المناسب على خطط الضم الإسرائيلية هو الاعتراف بدولة فلسطين

الأخبار الرئيسية

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو شخص جبان و يرفض تجريد غزة من السلاح

وزارة الصحة : تسجيل وفاة و324 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

غزة : وفاة طفل سكب عليه مجهول مادة حارقة قبل أيام

وزارة الصحة: الاغلاق الحالي والتزام المواطنين سيُخفّض أعداد الإصابات والخسائر

72020291716669

تقدير إسرائيلي : لقاء فتح وحماس يفسح المجال لتنفيذ هجمات مسلحة