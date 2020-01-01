إصابات بالاختناق خلال مواجهات مع الاحتلال في قفين شمال طولكرم

طولكرم / سما /

أصيب عشرات المواطنين بالاختناق، نتيجة استنشاقهم الغاز المسيل للدموع، خلال مواجهات اندلعت اليوم السبت، مع قوات الاحتلال الإسرائيلي، بعد اقتحامها بلدة قفين شمال طولكرم.

وأفادت مصادر اعلاميه ، بأن جيش الاحتلال أطلق قنابل الغاز المسيل للدموع بكثافة خلال عملية الاقتحام، ما أدى الى وقوع إصابات بالاختناق، عولج اصحابها ميدانيا، فيما تم نقل من أصيبوا بحالات إغماء الى المركز الصحي في البلدة لتلقي العلاج.

واضافت أن قوات الاحتلال داهمت عددا من منازل المواطنين في المنطقة الشرقية للبلدة وفتشتها، واستولت على تسجيلات الكاميرات الخاصة بها.