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بيت لحم : اصابة جديدة لأحد وكلاء النيابة بفيروس كورونا

السبت 04 يوليو 2020 01:04 م / بتوقيت القدس +2GMT
بيت لحم : اصابة جديدة لأحد وكلاء النيابة بفيروس كورونا


رام الله / سما /

أعلنت النيابة العامة عن اصابة أحد وكلائها بفيروس كورونا ويعمل في نيابة بيت لحم.

وقالت النيابة في بيانها أنه على ضوء الاعلان السابق باصابة احد وكلاء النيابة العامة بفيروس كورونا ، وبعد قيام الطب الوقائي باجراء كافة الفحوصات اللازمة تبين اليوم السبت وجود اصابة اخرى لاحد وكلاء النيابة العامة، والتزاما بالمسؤولية والشفافية، نود التوضيح أمام الجمهور الكريم أن وكيل النيابة يعمل لدى نيابة بيت لحم وهو من سكان بلدة ابوديس شرق مدينة القدس، وكان على راس عمله حتى يوم الخميس الموافق 25/06/2020 .

وبينت أنه في هذه الاثناء مازالت النيابة العامة بالتعاون مع وزارة الصحة تجري الفحوصات اللازمة لكافة اعضاء وموظفي النيابة وجمهور المراجعين .
وعليه وانسجاما مع القرار السابق تبقى نيابة بيت لحم مغلقة لحين صدور توصية من وزارة الصحة وسيتم اعلام الجمهور بأية تفاصيل جديدة لاحقا.

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