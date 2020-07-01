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إسماعيل مطر يعتزل العمل الرياضي

السبت 04 يوليو 2020 12:41 م / بتوقيت القدس +2GMT
إسماعيل مطر يعتزل العمل الرياضي


غزة / سما /

أعلن إسماعيل مطر رئيس لجنة الحكام بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم, رحيله عن منصبه, عقب نهاية الموسم الكروي 2019-2020.

وقال مطر عبر صفحته على موقع التواصل الاجتماعي "فيس بوك", إنه قرر الابتعاد عن العمل الرياضي بشكل نهائي, بعد 5 عقود قضاها لاعبا وحكما وإداريا وعضوا في الاتحاد الفلسطيني لكرة القدم.

وأضاف: "أعتقد أني قمت بواجبي على أكمل وجه, وكنت على مسافة واحدة من جميع الأندية (...), شكرا لكل من عملت معهم طوال وجودي في الرياضة".

يشار إلى أن مطر تواجد عضوا بالاتحاد الفلسطيني لكرة القدم في شقي الوطن "غزة والضفة" على مدار 5 دورات متتالية.

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#إسماعيل مطر

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