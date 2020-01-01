نجم المنتخب الوطني مطلوب في اليونان وتركيا

غزة / سما /

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي, وجود شرط جزائي في عقد المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي.

وذكر الخولي في تصريحات صحافية, أن قيمة الشرط الجزائي في عقد وادي, 50 مليون جنيه (3.1 مليون دولار) حال بيعه داخل مصر, و2.5 مليون دولار حال بيعه خارج مصر.

وبيّن أن إدارة النادي متمسكة بجميع اللاعبين, في ظل أزمة إيقاف القيد التي يسعى النادي لحلها في أقرب وقت.

وكان أسيد الخضر وكيل أعمال وادي, كشف عن وجود شرط جزائي في عقد اللاعب, يمكنه تفعيله للرحيل دون الرجوع للنادي المصري، وفقا للوائح "الفيفا" وتعديلاته الجديدة.

وبحسب الخضر, فإن وادي تلقى عدة عروض خليجية مغرية, وعرضين من الدوري التركي واليوناني, دون الكشف عن أسماء الأندية.

يشار إلى أن وادي يلعب موسمه الثاني مع المصري البورسعيدي, وقدّم برفقته مستويات جيدة في جميع المسابقات هذا الموسم, بعدما أحرز 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى خلال 25 مباراة.