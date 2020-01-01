  1. الرئيسية
  2. رياضة محلية

نجم المنتخب الوطني مطلوب في اليونان وتركيا

السبت 04 يوليو 2020 12:39 م / بتوقيت القدس +2GMT
نجم المنتخب الوطني مطلوب في اليونان وتركيا


غزة / سما /

أكد محمد الخولي نائب رئيس النادي المصري البورسعيدي, وجود شرط جزائي في عقد المهاجم الدولي الفلسطيني محمود وادي.

وذكر الخولي في تصريحات صحافية, أن قيمة الشرط الجزائي في عقد وادي, 50 مليون جنيه (3.1 مليون دولار) حال بيعه داخل مصر, و2.5 مليون دولار حال بيعه خارج مصر.

وبيّن أن إدارة النادي متمسكة بجميع اللاعبين, في ظل أزمة إيقاف القيد التي يسعى النادي لحلها في أقرب وقت.

وكان أسيد الخضر وكيل أعمال وادي, كشف عن وجود شرط جزائي في عقد اللاعب, يمكنه تفعيله للرحيل دون الرجوع للنادي المصري، وفقا للوائح "الفيفا" وتعديلاته الجديدة.

وبحسب الخضر, فإن وادي تلقى عدة عروض خليجية مغرية, وعرضين من الدوري التركي واليوناني, دون الكشف عن أسماء الأندية.

يشار إلى أن وادي يلعب موسمه الثاني مع المصري البورسعيدي, وقدّم برفقته مستويات جيدة في جميع المسابقات هذا الموسم, بعدما أحرز 8 أهداف وصنع 6 أهداف أخرى خلال 25 مباراة.

#محمود وادي #المصري البورسعيدي

الأكثر قراءة اليوم

كاتب إسرائيلي: هذا السبب الحقيقي الذي دفع نتنياهو إلى تأجيل خطة الضم..!

هارتس: الفلسطينيون ملوا من تصريحات حماس وفتح عن الوحدة.. و3 خيارات أمامهم بشأن الضم

جنرالات اسرائيليون:يجب احتلال غزة وطرد حماس الى الخارج كما فعلنا مع فتح في لبنان

إيران تعلن التوصل إلى أسباب الحادث الذي وقع في مجمع نووي

"نهاية العالم!".. كويكب بـ"حجم إيفرست" قد "يمحو ملياري شخص" عن وجه الأرض!

تسجيل حالتي وفاة و204 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

واشنطن بوست: الرد المناسب على خطط الضم الإسرائيلية هو الاعتراف بدولة فلسطين

الأخبار الرئيسية

مسؤول إسرائيلي: نتنياهو شخص جبان و يرفض تجريد غزة من السلاح

وزارة الصحة : تسجيل وفاة و324 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

غزة : وفاة طفل سكب عليه مجهول مادة حارقة قبل أيام

وزارة الصحة: الاغلاق الحالي والتزام المواطنين سيُخفّض أعداد الإصابات والخسائر

72020291716669

تقدير إسرائيلي : لقاء فتح وحماس يفسح المجال لتنفيذ هجمات مسلحة