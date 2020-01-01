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برشلونة يتفاوض على شراء لاعبين من يوفنتوس مقابل جريزمان

السبت 04 يوليو 2020 12:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
برشلونة يتفاوض على شراء لاعبين من يوفنتوس مقابل جريزمان


وكالات / سما /

كشفت تقارير صحفية إيطالية عن دخول ناديي برشلونة ويوفنتوس في مفاوضات لإبرام صفقة تبادلية جديدة فيما بينهما سيكون بطلها النجم الفرنسي أنتوان جريزمان الذي يحيط الغموض حول مستقبله في الآونة الأخيرة.

وعقد البرسا والسيدة العجوز صفقة تبادلية قبل بضعة أيام انتقل بموجبها ميراليم بيانيتش إلى ملعب الكامب نو مقابل 70 مليون يورو، بينما ذهب آرتور ميلو للعب في ملعب أليانز ستاديوم مقابل 80 مليون يورو.

ويعيش النجم الفرنسي أنتوان جريزمان أوقات عصيبة مع برشلونة هذا الموسم، خصوصاً بعد استئناف الدوري الإسباني، حيث خرج من التشكيلة الأساسية، ودفع به المدرب كيكي سيتيين في مباراة أتلتيكو مدريد الأخيرة بحلول الدقيقة 89، وهو الأمر الذي خلق حالة من الجدل في وسائل الإعلام ومواقع التواصل الاجتماعي.

ونقلت صحيفة ماركا الإسبانية عن قناة راي سبورت الإيطالية، أن الناديين يتفاوضان مجدداً لعقد صفقة أخرى، تتثمل بتعاقد يوفنتوس مع جريزمان، بمقابل حصول برشلونة على الثنائي دوجلاس كوستا وأدريان رابيو.

وكان برشلونة مهتماً بالتعاقد مع رابيو منذ عامين عندما كان يلعب في صفوف باريس سان جيرمان، لكن الأخير رفض بيعه، وأستبعد اللاعب من الفريق الأول بعد مطالبته بالرحيل، ثم غيّر النادي الكاتالوني موقفه بعد أن أصبح اللاعب متاحاً بالمجان وقرر التوقيع مع فرينكي دي يونج بدلاً منه.

ولم يوضح الصحفي باولو باغانيني مصدر الخبر الكثير من التفاصيل حول الصفقة الجديدة، لكنه أكد وجود محادثات من جانب الناديين في الوقت الحالي.

#برشلونة #يوفنتوس #انطوان جريزمان

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