أرقام لم يحققها ريال مدريد قبل كورونا

وكالات / سما /

عاد فريق ريال مدريد الإسباني, بعد فترة طويلة من التوقف بشكل مغاير تماما عما كان عليه قبل تفشي جائحة فيروس "كورونا" المستجد.

الدوري الإسباني توقف في مطلع مارس الماضي وعاد يوم 11 يونيو، وبعد 6 مباريات فقط من العودة، خطف ريال مدريد صدارة "الليغا" بفارق مريح مع برشلونة، مقارنة بعدد المباريات المتبقية لكلا الفريقين.

الريال انتصر على خيتافي في مباراة صعبة شهدت معاناة "الملكي" في أغلب أوقاتها، قبل أن يفك القائد سيرجيو راموس الاشتباك، ويحرز هدف الفوز من ركلة جزاء.

6 انتصارات

ولم يحقق ريال مدريد 6 انتصارات متتالية قبل توقف "كورونا"، مثلما فعل في آخر 6 لقاءات منذ عودة عجلة "الليغا" للدوران من جديد.

"الميرينغي" فاز على إيبار وفالنسيا وريال سوسيداد وريال مايوركا وإسبانيول خلال أقل من 20 يوما، محرزا 12 هدفا بمعدل هدفين في كل لقاء، واهتزت شباكه مرتين فقط، ووصل للنقطة 74 بعد 33 جولة، بعدما ضم خيتافي إلى قائمة ضحاياه بعد "كورونا".

أطول سلسلة فوز

أطول سلسلة فوز وصل لها الريال قبل توقف "كورونا"، كان 5 مباريات متتالية خلال الفترة من 4 يناير وحتى 9 فبراير.

وخلال تلك الفترة، فاز الريال على كل من إشبيلية وأتلتيكو مدريد وأوساسونا وبلد الوليد وخيتافي، وفي المواجهة السادسة تعادل مع سيلتا فيغو، ليكسر الريال هذا الرقم بانتصاره الأخير أمام خيتافي، ويحقق 6 انتصارات متتالية للمرة الأولى هذا الموسم.

قبل كورونا

مقارنة بالـ6 انتصارات الأخيرة لريال مدريد بعد استئناف الدوري الإسباني وتحقيق العلامة الكاملة، فإن نتائج الفريق في آخر 6 مباريات قبل توقف الجائحة كانت مغايرة تماما.

وفاز "الملكي" في مباراتين فقط من أصل آخر 6 قبل التوقف أمام أوساسونا وبرشلونة، وتعادل مرة واحدة ضد سيلتا فيغو، بينما خسر في 3 مواجهات أمام ريال بيتيس وليفانتي الذي ينافس على الهبوط، بجانب الهزيمة على ملعبه من مانشستر سيتي في ذهاب دور الـ16 لدوري أبطال أوروبا.