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أوباميانج يضع شروط تجديد عقده مع آرسنال

السبت 04 يوليو 2020 12:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
أوباميانج يضع شروط تجديد عقده مع آرسنال


وكالات / سما /

وضع المهاجم الجابوني بيير إيميريك أوباميانج، مهاجم آرسنال، شروطه للاستمرار مع النادي اللندني، في ظل تبقي موسم وحيد في تعاقده الحالي مع فريق العاصمة الإنجليزية.

وكان ميكل أرتيتا، مدرب آرسنال، قد أكد في أكثر من مناسبة على رغبته بالحفاظ على أوباميانج لأطول فترة ممكنة، علماً أن اللاعب مطلوب في عدة أندية ومن بينها برشلونة وريال مدريد وباريس سان جيرمان.

ودخلت إدارة آرسنال في مفاوضات لتجديد عقد أوباميانج، خوفاً من رحيله مجاناً في الصيف المقبل، أو الاضطرار لبيعه بمبلغ منخفض في هذا الصيف.

وبحسب صحيفة “ديلي ميل” البريطانية، فإن أوباميانج يريد التوقيع على عقدٍ لمدة 3 سنوات، كما اشترط الحصول على راتب أسبوعي يبلغ 250 ألف جنيه استرليني.

وقبل أيام، أبدى ميكل أرتيتا، تفاؤله بتجديد عقد أوباميانج، مؤكداً أنهم تحدثوا مع اللاعب، ومشدداً في السياق نفسه، على أن مؤشرات التجديد إيجابية.

وكان أوباميانج قد اعترف مؤخراً بأنه رغم وجود مفاوضات لتجديد عقده مع النادي اللندني، إلا أنه لم يتم التوصل لأي اتفاق نهائي بشأن ذلك.

#ارسنال #الدوري الانجليزي #أوباميانج

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