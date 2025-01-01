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مانشستر سيتي يودع سانيه منتقلاً الي البايرن

السبت 04 يوليو 2020 12:18 م / بتوقيت القدس +2GMT
مانشستر سيتي يودع سانيه منتقلاً الي البايرن


وكالات / سما /

أعلن نادي مانشستر سيتي الإنجليزي، أمس الجمعة، انتقال لاعبه الألماني لوروا سانيه إلى صفوف بايرن ميونخ الألماني، لمدة خمسة أعوام حتى يونيو 2025.

وكتب النادي الإنجليزي في حسابه على "تويتر": "لوروا سانيه انضم إلى بايرن ميونخ. #شكرا لك لوروا".

وفي السياق ذاته، أكد النادي  البافاري على موقعه الرسمي أن "سانيه (24 عاما) وقع عقدا لمدة خمسة أعوام حتى يونيو 2025، وسيبدأ التحضير للموسم المقبل في ميونخ الأسبوع المقبل".

وكانت تقارير إعلامية قد تحدثت عن صفقة بين الناديين خلال الأيام الماضية، مقدرة أنها قد تكون الأكبر في هذا الصيف.

وتشير الأنباء إلى أن قيمة الصفقة لم تتجاوز 50 مليون يورو، في عقد مدته 5 أعوام.

ولاحق بايرن ميونخ ساني لعام كامل، وكان من المفترض أن يوقع مع اللاعب قبل انطلاق الموسم الحالي، مقابل 100 مليون يورو، لكن إصابته برباط صليبي أجلت التوقيع.

ومن المتوقع أن يحمل ساني الرقم 10 في النادي البافاري، وهو الرقم الذي كان يرتديه النجم الهولندي أرين روبين.

#مانشستر سيتي #ليروي ساني #بايرن ميونخ

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