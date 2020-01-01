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وزارة الصحة : تسجيل وفاة و324 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين

السبت 04 يوليو 2020 12:00 م / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : تسجيل وفاة و324 اصابة جديدة بكورونا في فلسطين


رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة صباح اليوم السبت، تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة مسنة من حلحول بمحافظة الخليل، و100 إصابة جديدة بفيروس كورونا في مختلف المحافظات منذ الصباح اليوم، إضافة إلى 224 إصابة ظهرت نتائجها بعد الإعلان المسائي يوم أمس.


وأضافت الوزارة في بيانها أن العدد الإجمالي للإصابات4013، وعدد الحالات النشطة: 3360، وعدد حالات التعافي: 637، وعدد حالات الوفاة: 16

توزيع الإصابات بعد الساعة 8:30 من مساء يوم أمس:
- محافظة القدس: مدينة القدس 60، الرام 1، العيزرية 5، أبو ديس 1
- محافظة الخليل: الخليل 98، حلحول 3، بيت أولا 1، يطا 6، بني نعيم 72، دورا 7، السموع 2، بيت أمر 9، ترقوميا 7، سعير 2، مخيم العروب 8، مخيم الفوار 1، الشيوخ 22، نوبا 1
- محافظة نابلس: مدينة نابلس 3، دير الحطب 7، قريوت 3، يتما 1
- محافظة طولكرم: شويكة 1
- محافظة بيت لحم: مدينة بيت لحم 1، الدهيشة 3

#وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات

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