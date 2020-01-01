الجاليات الفلسطينية في امريكا تنظم تظاهرات واسعة ضد الضم

واشنطن / وكالات /



نظمت المؤسسات الفلسطينية- الأمريكية ومؤسسات الجالية الفلسطينية في أمريكا مظاهرات واسعه قي العديد من الولايات الأمريكية في يوم أطلقوا عليه يوم الغضب، رفضا لمشروع الضم والنهب الاسرائيلي للأرض الفلسطينية المحتله، ورفضا للإحتلال ونظام الابارتايد العنصري الاسرائيلي.

وتركزت هذه المسيرات والمظاهرات في نيويورك ونيوجرسي، وسان فرانسيسكو وواشنطن وسياتل وتكساس وشيكاغو وفي العديد من الولايات الأخرى على طول الولايات المتحدة الأمريكية.

ونظمت الجالية الفلسطينية بالتعاون مع مؤسسات أمريكية مختلفه ناشطه وداعمه لحقوق الشعب الفلسطيني العادله، ندوات واسعة رفضت من خلالها اي شكل من أشكال الضم، ودعت لإنهاء الإحتلال الاسرائيلي.

ويجدر الذكر الى أن المؤسسات الفلسطينية - الأمريكية، ومؤسسات الجالية الفلسطينية تعمل في الآونة الأخيره بنشاط متزايد ومؤثر وفعال على الساحة الأمريكية، وضمن رؤية فلسطينية جامعة بعيدة عن الحزبية، الأمر الذي بدأ واضحا لصناع القرار في أمريكا، وما هذه المظاهرات وغيرها من النشاطات على الساحة الأمريكية إلا مؤشر وتضح على تماسك الجالية الفلسطينية في أمريكا ونشاطها الهادف الى إيصال صوت العداله والحق الفلسطيني، حتى أصبحت الرواية الفلسطينية موجودة في الشارع الأمريكي، و موجودة بقوة على طاولة صناع القرار في الكونغرس الأمريكي.