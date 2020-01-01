رام الله / سما /

أبرزت الصحف المحلية الثلاث (الحياة الجديدة، والأيام، والقدس) الصادرة اليوم السبت، على صدر صفحاتها الأولى خبر إصابة عشرات المواطنين بجروح مختلفة، خلال قمع قوات الاحتلال الاسرائيلي لمسيرات سلمية ضد الاستيطان ومخطط "الضم" الاستعماري في عدة مناطق في الضفة الغربية.

وعنونت الصحف الثلاث تسجيل 4 حالات وفاة، و272 إصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين، والتزام واسع بالإغلاق في المحافظات لكسر السلسلة الوبائية.

وفيما يلي أبرز العناوين:

الحياة الجديدة:

_ الشرطة أغلقت محطات وقود ومحلات تجارية وصالتي أفراح واحتجزت رخص قيادة لمخالفة أصحابها إجراءات السلامة.. 4 حالات وفاة و272 اصابة جديدة في الضفة بفيروس "كورونا"

_4 وفيات و49 إصابة بـ "كورونا" في صفوف جالياتنا حول العالم

_ الاحتلال يقمع مسيرات بالضفة منددة بـ "الضم" و"الاستيطان" ومستوطنون يهددون مواطنين بالقتل والترحيل في الخليل.. العالول: شعبنا بكافة أطيافه ومستوياته الرسمية والشعبية موحد برفض "الضم"

_ غيلون وصف نتنياهو بـ "الجبان" وأكد ان الاحتلال هو أم الخطايا.. محلل اسرائيلي: "الضم" صعب التنفيذ على أرض الواقع

_ عساف و "العالم" و"الثقافة" ونقابة الصحفيين ينعون الراحلة سامية فارس

_ الاحتلال يحاول عرقلة عمل محافظ نابلس خلال جولة له في حوارة

_ رؤساء ووزراء وشخصيات اعتبارية في أميركا اللاتينية يطالبون بفرض عقوبات على اسرائيل

_ روسيا وتركيا ترحبان بإعلان فتح وحماس العمل معا ضد "الضم"

_ "الصحة العالمية" تدعو الحكومات إلى الاستفاقة ووقف تفشي "كورونا".. دراسة: النسخة الراهنة من الفيروس "مسببة للعدوى" أكثر من السابق

_ مجموعة إماراتية توقع اتفاقا مع شركتين عسكريتين إسرائيليتين

الأيام:

_ وفاة 4 مواطنين وتسجيل 324 إصابة جديدة بـ "كورونا".. التزام واسع بالإغلاق في المحافظات لكسر السلسلة الوبائية

_ 4 وفيات و49 إصابة في صفوف الجاليات الفلسطينية

_ رؤساء ووزراء في أميركا اللاتينية يطالبون بفرض عقوبات على إسرائيل

_ إصابة عشرات المواطنين خلال قمع الاحتلال فعاليات جماهيرية ضد الاستيطان وخطة الضم

_ كارتر يدين خطة الضم: انتهاك لاتفاق أوسلو

_ روسيا ترحب بإعلان "فتح" و"حماس" استعادة "الوحدة"

_ "أوتشا": هدم منازل الفلسطينيين وسط استمرار تفشي "كورونا" يشكل مصدر قلق بالغ

_ أنصار اليسار اليوناني يتظاهرون تأييدًا لفلسطين ورفضًا لمخطط الضم

_ شركتان عسكريتان إسرائيليتان توقعان اتفاق تعاون مع مجموعة شركات إماراتية

_ مطالبات بطرد أيمن عودة من الكنيست بسبب حضوره مؤتمر الرجوب والعاروري

القدس:

_ 4 وفيات من الخليل والقدس و 272 إصابة جديدة بكورونا في الضفة

_ الاستيطان يهدد جبل الجمجمة بحلحول.. عشرات الإصابات بالرصاص إثر قمع الاحتلال مسيرات في الضفة

_ عشرات الآلاف أدوا صلاة الجمعة في "الأقصى"

_ "يديعوت": حكومة نتنياهو تلحق دمارا كبيرًا بإسرائيل

_ ضبط خضروات وفواكه مهربة من إسرائيل إلى رام الله

_ مصدر لـ "القدس": مشاورات بين الإدارة الأميركية ونتنياهو للاتفاق على صيغة الضم

_ إقامة صلاة الجمعة في الأراضي المهددة بالاستيلاء عليها في سلوان

_ 1008 إصابات جديدة بكورونا في إسرائيل