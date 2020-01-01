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وزارة الصحة: الاغلاق الحالي والتزام المواطنين سيُخفّض أعداد الإصابات والخسائر

السبت 04 يوليو 2020 10:43 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة: الاغلاق الحالي والتزام المواطنين سيُخفّض أعداد الإصابات والخسائر


رام الله / سما /

أفاد الناطق باسم وزارة الصحة د. كمال الشخرة أن الإغلاق الحالي والتزام المواطنين بشروط السلامة والوقاية سيساهم في خفض عدد الإصابات.

وأضاف في تصريح صحفي أن طواقم وزارة الصحة ستحصر وتسيطر على القسم الأكبر من مخالطي المصابين، مؤكداً أن الوضع لا يزال تحت السيطرة، وسننجح بإذن الله في الخروج من الجائحة بأقل الخسائر إذا حافظ المواطنون على الالتزام بإجراءات الوقاية والسلامة.

وأشار إلى تخصيص قسم كامل في مستشفى الخليل الحكومي لمرضى كورونا الذين يحتاجون إلى تدخلات جراحية وعلاجية، قائلاً إن المستشفيات الحكومية هي التي تدير ملف كورونا بطواقمها الطبية.

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