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العثور على جثة شاب شمال غزة وعليها اثار اطلاق نار

السبت 04 يوليو 2020 08:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
العثور على جثة شاب شمال غزة وعليها اثار اطلاق نار


غزة / سما /

عثرت الشرطة في قطاع غزة فجر يوم السبت، على جثة شاب من سكان ابراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة، وعليه آثار طلق ناري في الرأس.

ووجدت جثة الشاب سليمان العجوري 23 عاما، على درج منزله في ابراج الشيخ زايد شمال قطاع غزة.

وشرعت الشرطة بالتحقيق بالحادث فيما تداول نشطاء عبر مواقع التواصل الإجتماعي، أن الشاب العجوري اقدم على الإنتحار بعد أن قام باطلاق النار على نفسه.

وكان آخر ما كتبه الشاب العجوري، عبر حسابه الشخصي على موقع فيسبوك "هيّا مش محاولة عبث، هيا محاولة خلاص وخلص، الشكوى لغير الله مذلة وعند الله تلتقي الخصوم".

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