حركة تضامن واسعة للجالية الفلسطينة والعربية ضد مخطط الضم

فيينا/سما/



نظمت حركة التضامن النمساويه الفلسطينيه والجاليه الفلسطينيه في النمسا والعديد من المؤسسات العربيه والنمساوية تنظمان وقفه احتجاجية ضد سياسة الضم الاسرائيلية.

واكد د سامي عياد على وقوف ابناء الجاليه الفلسطينيه موحدين ضد سياسه الضم التي تخطط لها الحكومه الصهيونيه

كما اكدت رئيسه لجنه المرأه الفلسطينيه في النمسا السيده نجوى جبران

على المشاركة الواسعة من قبل ابناء الجاليه الفلسطينيه

على ضروره العمل الموحد على الساحه النمساويه لفضح سياسه الاحتلال الصهيوني في جميع المحافل.

بدوره اكد عضو المجلس الوطني الفلسطيني السيد منذر مرعي وقوف ابناء الجاليات الفلسطينيه في اوروبا موحدين خلف القياده الفلسطينيه والرئيس ابو مازن في خطوته بوقف التنسيق الامني مع دوله الاحتلال

ووقوفه سد منيع ضد صفقه القرن .

واضاف مرعي ان ابناء الجاليات الفلسطينيه في اوروبا يحيون ابناء الشعب الفلسطيني على ما قاموا به من خطوات مميزه لافشال جميع المؤمرات التي تحاك ضد الارض والانسان الفلسطيني.

هذا وقد والقي العديد من المؤسسات النمساويه وحركه المقاطعه ب د س BDS

العديد من الكلمات ركزت جلها على ادانه جرائم الاحتلال الصهيوني ضد الشعب العربي الفلسطيني.

