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نتنياهو: "ارتداء القناع في هذه الحرارة يزعجنا، لكن ليس لدينا خيارا"

الجمعة 03 يوليو 2020 10:13 م / بتوقيت القدس +2GMT
نتنياهو: "ارتداء القناع في هذه الحرارة يزعجنا، لكن ليس لدينا خيارا"


القدس المحتلة / سما /

نبه رئيس الوزراء الإسرائيلي، بنيامين نتنياهو، مساء الجمعة، على ضرورة أهمية ارتداء القناع "الكمامات" في الأماكن العامة، على الرغم من الحرارة، واحترام التدابير الصحية كجزء من المعركة ضد وباء كورونا.

وقال نتنياهو مخاطبا عموم الجمهور: "ارتداء قناع في هذه الحرارة يزعجنا، ولكن ليس لدينا خيار". وتابع نتنياهو: "من المستحيل الآن معانقة الأجداد، يمكنك الاتصال عبر التطبيقات الذكية التي تتيح المحاثة بالفيديو، لكن يجب ألا نعانقهم".

وقال رئيس الحكومة الاسرائيلية،  "للأسف، بعض مواطنينا يستهينون بالإرشادات، لا تستمعوا إليهم، هذا ليس مضحكا وغير مناسب" وتابع نتنياهو: "اطلب من العائلة والأصدقاء أن يضعوا القناع، لا تصافحوا أو تقبيلوا بعضهم البعض لإبقائنا على قيد الحياة".

وقال نتنياهو:"حتى الآن،لا يوجد علاج لبوباء كورونا، يجب أن نوقف الوباء في إسرائيل وقد اتخذنا خطوات لتحقيق ذلك". وشدد على القيود التي اتخذت في اليوم السابق بشأن المسيرات وأشار إلى أن" الحضور في الحانات والمطاعم، وكذلك في قاعات الاستقبال وأماكن العبادة، يجب ألا يتعدى 50 شخصا".

#نتنياهو #فيروس كورونا #اسرائيل #كمامة

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