الشرطة تغلق محطات وقود ومحلات تجارية وصالتي أفراح وتحتجز رخص قيادة لمخالفة أصحابها إجراءات السلامة

بيت لحم / سما /

أغلقت الشرطة اليوم الجمعة، محطات وقود، ومحلات تجارية وصالات أفراح، واحتجزت رخص قيادة لسائقي مركبات في بيت لحم وضواحي القدس المحتلة، لعدم التزام أصحابها بالإجراءات الوقائية والسلامة الصحية، وقانون الطوارئ للحد من انتشار فيروس "كورونا" المستجد.

وذكرت إدارة العلاقات العامة والإعلام بالشرطة، إنه تم إغلاق 12 محطة وقود، و6 محلات تجارية في مدينة بيت لحم، لعدم التزام أصحابها بقرار الإغلاق الذي فرضته حالة الطوارئ الخاصة بمنع انتشار الفيروس في المحافظة.

وأضافت أن قرار الإغلاق جاء بعد تنفيذ عدد من ضباط وعناصر الشرطة جولات في مناطق متفرقة من بيت لحم، للتأكد من التزام المواطنين بقرار الإغلاق الذي فرضته حالة الطوارئ، ومن المحال التجارية التي سمح لها بممارسة عملها، مع التزامها بالإجراءات الوقائية والصحية.

وتابعت أن الشرطة أغلقت 3 محلات تجارية وصالتي أفراح، وحجزت على 5 رخص قيادة لسائقي مركبات، بسبب مخالفتهم إجراءات السلامة والوقاية في بلدات شمال غرب القدس المحتلة.

ولفتت إلى أن قوة من مركز شرطة بدو وشرطة المرور ضبطت المنشآت المذكورة خلال تفقدها للمحلات التجارية في بلدات شمال غرب القدس، للتأكد من الالتزام بالإغلاق وفقا لقرار الحكومة، حيث تم توقيع أصحابها على تعهد بضرورة الالتزام بالقانون وفي حال تكرار المخالفة يتم إحالة المخالف للنيابة العامة.

وبينت العلاقات العامة أن الشرطة حررت 10 مخالفات مرورية وحجزت 5 رخص قيادة لسائقي مركبات لعدم الالتزام بالتعليمات الصادرة عن وزارة الصحة بهدف الحد من انتشار فيروس "كورونا".

من ناحيته، ناشد مدير شرطة محافظة بيت لحم العميد حقوقي طارق الحاج، المواطنين بالالتزام بالقرارات الصادرة والبقاء في منازلهم، وعدم الخروج منها إلا في حالات الضرورة القصوى، داعيا أصحاب المحال التي سمح لها بالعمل خلال هذه الفترة، إلى ضرورة الالتزام بالإجراءات الوقائية ووسائل السلامة التي من شأنها الحفاظ على سلامتهم ووقايتهم من مخاطر هذا الفيروس الخطير وعدم انتشاره.