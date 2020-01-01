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النائب العام الفرنسي: سنفتح تحقيقا قضائيا حول تفشي "كورونا" بحق وزراء السابق

الجمعة 03 يوليو 2020 10:03 م / بتوقيت القدس +2GMT
النائب العام الفرنسي: سنفتح تحقيقا قضائيا حول تفشي "كورونا" بحق وزراء السابق


باريس /سما/(أ ف ب)

أعلن النائب العام الفرنسي لدى محكمة التمييز فرنسوا مولان الجمعة أنّ تحقيقاً قضائياً سيفتح في فرنسا حول إدارة ازمة تفشي وباء كوفيد-19، يطال رئيس الوزراء السابق ادوارد فيليب ووزيري الصحة السابقين اوليفيه فيران وانييس بوزين.

وجرى تقديم 90 شكوى أمام محكمة العدل الجمهورية المختصة في النظر بجرائم وتجاوزات يرتكبها أعضاء الحكومة. نُظر في 53 من بينها، وقبلت تسع منها.

وسيتقدّم النائب العام بالشكاوى أمام لجنة التحقيق التابعة إلى المحكمة، وهي ستتولى التحقيقات.

وأرفقت الشكاوى التسع بتهمة واحدة هي "الامتناع عن مكافحة كارثة"، بحق فيليب وبوزين وفيران، وفق بيان النائب العام.

ورأست بوزين وزارة الصحة حتى منتصف شباط/فبراير حين استقالت لخوض المنافسة على منصب رئاسة بلدية العاصمة باريس. وظلّ فيليب وفيران في منصبيهما حتى استقالة الحكومة صباح الجمعة.

وبدأ تقديم الشكاوى أمام محكمة العدل الجمهورية بعد ايام من إقرار قيود مكافحة كوفيد-19 منتصف آذار/مارس. ومصدرها مواطنون، أطباء، جمعيات، أو حتى موقوفون.

واسفر الوباء عن نحو 30 ألف وفاة في فرنسا.

#فرنسا #فيروس كورونا

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