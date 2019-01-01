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إيران تعلن التوصل إلى أسباب الحادث الذي وقع في مجمع نووي

الجمعة 03 يوليو 2020 09:16 م / بتوقيت القدس +2GMT
إيران تعلن التوصل إلى أسباب الحادث الذي وقع في مجمع نووي


طهران /سما/ أ ف ب

أعلن المجلس الأعلى للأمن القومي الإيراني الجمعة التوصل إلى أسباب الحادث الذي وقع في مجمع نووي في نطنز (وسط)، لكنه لن يعلنها حاليا "لأسباب أمنية".

ونقلت وكالة إرنا الرسمية عن المتحدث باسم المجلس كيفان خسروي قوله إن التحقيقات "أدت إلى تحديد أسباب الحادث بدقة (...) في مجمع نطنز النووي".

وأضاف "لأسباب أمنية معينة، سيعلن عن أسباب هذا الحادث وتفاصيله في الوقت المناسب".

وأفاد المتحدث باسم منظمة الطاقة الذرية الإيرانية بهروز كمالوندي التلفزيون الرسمي الخميس بحصول "حادث" أدى إلى "تضرر مستودع قيد الإنشاء في فناء في موقع نطنز"، مضيفا أنه "لا يشهد نشاطا وهو ما يعني أنه خال من مواد مشعة".

ونشرت منظمة الطاقة الذرية الإيرانية صورا تظهر مبنى من دور واحد وسقفه مدمر وقد اكتست حوائطه باللون الأسود جراء حريق واقتلعت أبوابه كما لو أن انفجارا حدث بالداخل. ولم تعلن السلطات تسجيل وقوع ضحايا.

وبعد ساعات من الإعلان، نشرت وكالة إرنا مقالا يحذر من أنه "إذا كانت هناك إشارات على عبور دول معادية لخطوط إيران الحمراء بأي شكل من الأشكال، وخاصة النظام الصهيوني (إسرائيل) والولايات المتحدة، فيجب إعادة النظر في استراتيجية إيران لمواجهة الوضع الجديد بشكل أساسي".

تتهم واشنطن وإسرائيل إيران بتطوير برنامج نووي عسكري سري، وهو ما تنفيه الجمهورية الإسلامية. وبدت إيران والولايات المتحدة على شفا مواجهة عسكرية مباشرة مرتين منذ حزيران/يونيو 2019.

#ايران #مجمع نووي

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