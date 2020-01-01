تسجيل حالتي وفاة و204 اصابة جديدة بفيروس كورونا بالضفة والقدس

رام الله / سما /

أعلنت وزارة الصحة تسجيل 204 إصابات جديدة بفيروس كورونا، مساء اليوم الجمعة، ما يرفع عدد الإصابات منذ الصباح إلى 272 إصابة.

وأوضحت الوزارة في التحديث المسائي أن من من بين الإصابات 26 إصابة في محافظة القدس، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة (مدينة رام الله)، و165 إصابة في محافظة الخليل (126 مدينة الخليل، 1 حلحول، 8 يطا، 16 دورا، 1 ترقوميا، 2 سعير، 1 مخيم العروب، 1 مخيم الفوار، 8 الشيوخ، 1 إذنا)، و1 في محافظة بيت لحم (بيت جالا)، و8 في محافظة نابلس (5 مدينة نابلس، 2 دير الحطب، 1 ياصيد) و2 في محافظة أريحا والأغوار (مدينة أريحا)، و1 في محافظة قلقيلية (مدينة قلقيلية).

وبينت أن العدد الإجمالي للإصابات ارتفع ليصل إلى 3689، وأن عدد الحالات النشطة بلغ 3037، فيما بلغ عدد حالات التعافي 637 حالة، وعدد حالات الوفاة 15 حالة.

وكانت وزارة الصحة قد اعلنت، مساء الجمعة، تسجيل وفاتين جديدتين بفيروس "كورونا" المستجد هما لسيدة في مستشفى المطلع بالقدس المحتلة، وأخرى لمسنة من بلدة الشيوخ بمحافظة الخليل.

وقالت الوزارة في بيان لها، إنه بذلك ترتفع حصيلة الوفيات اليوم إلى 4، ثلاثة في الخليل وواحدة في القدس، ومجمل الوفيات في فلسطين حتى اللحظة إلى 15.

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