رفض دعوى بإخلاء منزل المواطن خالد حجي في الشيخ جراح بالقدس

القدس المحتلة / سما /

تمكن المحامي سعيد غاليه من استصدار قرار من محكمة الصلح الاسرائيلية بالقدس برفض دعوى اخلاء منزل المواطن خالد حجي وأفراد عائلة حجي من حي الشيخ جراح والتي كانت موجهه من قِبل القيم العام باسم املاك الغائبين، حيث تبلغ مساحة المنزل ١٥٠ مترا عى ارض مساحتها ٢٥٠ مترا ويقطن به عشرة انفار .

وقال المحامي سعيد غاليه الذي ترافع عن عائلة حجي صاحبة العقار انه بعد مداولات طويلة في المحكمة دامت اكثر من عامين ونصف، وبعد ان ادعى القيم العام الاسرائيلي بانه صاحب احد الحقوق الأساسية في عقار تاريخي وفي قلب حي الشيخ جراح ، تمكنّا من الحصول على قرار برفض ادعاءات القيم لإخلاء العقار من سكانه الفلسطينيين، افراد عائلة حجي، دون اي قيد او شرط.

وقال المحامي غاليه ان قانون القيم العام باسم أملاك الغائبين يعتبر أحد وسائل الاحتلال في مصادرة أراضي وعقارات المقدسيين المقيمين في الخارج او الضفة الغربية متجاهلا وجودهم وإجراءاتها التي دفعتهم خلف الجدار.

و‏"قانون القيم العام" هو قانون إسرائيلي أقره الكنيست عام ١٩٧٨ وجاء من اجل تكملة قانون حارس املاك الغائبين من عام ١٩٥٠، ليشرعن ‏الاستيلاء على الأراضي والممتلكات التي تعود للفلسطينيين الذين هاجروا منها ونزحوا عنها إلى مناطق ‏أخرى نتيجة الاحتلال، ويسمح بموجبه بوضع ممتلكاتهم تحت ‏تصرف "القيّم على أموال الغائبين"، والذي بدوره يحولها للمستوطنين او لجمعيات استيطانية او شركات بناء تابعة للمستوطنين.

واضاف غاليه ان "القيّم" الإسرائيلي هو موظف يعينه وزير المالية الإسرائيلية، حيث ‏وُضعت كل أملاك الغائبين في يده ومنحت له صلاحيات واسعة في التصرف بها بشتى الطرق، وبدل الحفاظ عليها لأصحابها ، يقوم هذا القيم ب‏بيعها، كما يحق له بموجب هذا القانون وضع اليد على أملاك الفلسطينيين حين يجد ذلك مناسبًا، بمجرد الإعلان كتابيًّا عن ‏أي شخص أو جماعة بأنهم غائبون .‏

وسمح هذا القانون للاحتلال بالاستيلاء والسيطرة على الآلاف من المنازل والعقارات وملايين ‏الدونمات، كما هدف إلى منع عودة أي من المهجرين الفلسطينيين إلى أراضيهم وممتلكاتهم التي ‏تركوها في القدس الغربية قبل نكبة 1948 أو أثناءها أو بعدها.

ويشمل تعريف "الغائبين" بحسب القانون الإسرائيلي، السكان الفلسطينيين الذين غابوا بتاريخ 1 أيلول ‏‏١٩٤٨، وهم الذين نزحوا إلى الدول العربية، ‏والذين هجرّوا إلى قرى ومدن الجليل والمثلث، والتي لم تكن لغاية التاريخ ‏المحدد في القانون، قد احتلت بعد.

ووفقا للقانون، سيطر الاحتلال على آلاف المنازل والعقارات و‏الدونمات، في حين قررت المحكمة العليا الإسرائيلية حديثا تطبيق قانون "أملاك الغائبين" على عقارات يملكها فلسطينيون من الضفة الغربية بالقدس.

وقدمت عائلة حجي الشكر للمحامي سعيد غاليه ولمن وقف معها لرفض دعوى السلطات الاسرائيلية لمنزلها في حي الشيخ جراح والذي تعده العائلة انجازا كبيرا لإحقاق الحق لاصحابه الاصليين.