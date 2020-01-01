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"الصحة العالمية": ننتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات كورونا في غضون أسبوعين

الجمعة 03 يوليو 2020 08:36 م / بتوقيت القدس +2GMT
"الصحة العالمية": ننتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات كورونا في غضون أسبوعين


جنيف /سما/

قال المدير العام لمنظمة الصحة العالمية تیدروس أدهانوم غيبريسوس، إن المنظمة تنتظر ظهور النتائج المؤقتة لعلاجات فيروس كورونا، في إطار "تجربة التضامن" خلال الأسبوعين القادمين.

وقال مايك رايان المدير التنفيذي لبرنامج الطوارئ الصحية في المنظمة، إنه ليس من الحكمة توقع موعد يكون فيه لقاح "كوفيد-19" جاهزا للتوزيع بمكيات كبيرة.

وأضاف أنه من الممكن أن تظهر فعالية أحد اللقاحات المرشحة مع نهاية هذه السنة، ولكن التحدي الحقيقي هو متى سيتم إنتاجه بالكميات الكافية.

وتجربة "التضامن" هي تجربة سريرية دولية أطلقتها منظمة الصحة العالمية وشركاؤها لإيجاد علاج ناجع لمرض "كوفيد-19".

وتقوم تجربة "التضامن" على مقارنة أربعة خيارات علاجية مع مستوى الرعاية المعتاد، لتقييم الفعالية النسبية لكل منها في معالجة المرض.

#الصحة العالمية #فيروس كورونا #علاج #كورونا

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