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حماس تعلق على اعتقال خلية موجهة من الاحتلال في غزة..

الجمعة 03 يوليو 2020 05:24 م / بتوقيت القدس +2GMT
حماس تعلق على اعتقال خلية موجهة من الاحتلال في غزة..


غزة / سما /

علقت حركة حماس، اليوم الجمعة، على بيان وزارة الداخلية بغزة بشأن اعتقالها خلية موجّهة من الاحتلال خلال قيامها بعمل تخريبي ضد المقاومة بالقطاع.

وثمنت الحركة على لسان المتحدث باسمها حازم قاسم،  كشف الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، لمخطط تخريبي ضد المقاومة في القطاع

وأضاف: هذا الجهد الوطني من الأجهزة الأمنية في قطاع غزة، ينسجم مع عقيدتها الأمنية الوطنية السليمة، التي تحمي ظهر المقاومة، وتتكامل معها في ميدان العمل الأمني

وتابع: هذا الانجاز الأمني هو جزء من معركة استخباراتية متواصلة بين الاحتلال والمقاومة الفلسطينية، حيث تثبت المقاومة وأجهزة الأمن في قطاع غزة قدرتها على هزيمة العقل والمنظومة الأمنية للاحتلال

#حماس #حازم قاسم #الاجهزة الامنية #غزة

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