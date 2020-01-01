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رؤساء ووزراء وشخصيات اعتبارية في امريكا اللاتينية يطالبون بفرض عقوبات على اسرائيل.. وفلسطين ترحب

الجمعة 03 يوليو 2020 05:14 م / بتوقيت القدس +2GMT
رؤساء ووزراء وشخصيات اعتبارية في امريكا اللاتينية يطالبون بفرض عقوبات على اسرائيل.. وفلسطين ترحب


رام الله / سما /

 طالب رؤساء دول ووزراء خارجية سابقون وشخصيات سياسية وثقافية اعتبارية ومؤثرة في أمريكا اللاتينية، المجتمع الدولي من خلال الامم المتحدة، بفرض عقوبات على اسرائيل جراء قرارها بضم اجزاء شاسعة من الأرض الفلسطينية بالقوة وبشكل غير قانوني.

كما طالبوا عبر عريضة وقعوها بهذا الخصوص،  بتفعيل اللجنة الخاصة ضد الفصل العنصري و"رفع الحصانة التي تتمتع بها اسرائيل في خرق القانون الدولي بشكل منظم وممنهج بدعم استراتيجي ومباشر من قبل الرئيس الامريكي، دونالد ترمب".

وادان الموقعون على العريضة، التي جاءت بمبادرة من لجنة التضامن مع الشعب الفلسطيني في الأوروغواي، هذا القرار "الغير قانوني والغير مسبوق"، كما واستنكروا الإجرام الذي يمارسه الاحتلال ضد حقوق الشعب الفلسطيني دون محاسبة"، معتبرين ان "صفقة القرن" عززت من جميع هذه التجاوزات الاسرائيلية التي تعد انتهاكا صارخا للمبادئ الاساسية للقانون الدولي، بما في ذلك الحق في تقرير المصير وعدم جواز ضم الأراضي بالقوة".

واكدت الشخصيات الموقعة ان هذه العريضة جاءت كاستجابة للدعوة التي وجهها الشعب الفلسطيني، الذي عاش لعقود تحت الاحتلال الإسرائيلي والاستعمار ونظام الفصل العنصري، وبأنهم من خلال توقيعهم، يحثون الدول على اتخاذ تدابير فعالة لوقف الضم الإسرائيلي وانتهاك حقوق الفلسطينيين السياسية والإنسانية".

واضافوا انهم يؤيدون دعوة الشعب الفلسطيني لحظر تجارة الأسلحة والتعاون مع إسرائيل في المجالين العسكري والأمني وتعليق اتفاقيات التجارة الحرة مع إسرائيل، محذرين من ان التجارة مع المستوطنات الإسرائيلية أمر غير قانوني، وبذلك يطالبون الأفراد والشركات المتواطئة مع الاحتلال الإسرائيلي ونظام الفصل العنصري بتحمل المسؤولية والتراجع عن هذا التواطؤ الذي يدعم الاحتلال في انتهاكاته لحقوق شعبٍ كامل.

كما وتعهدوا بالعمل في إطار الهياكل الوطنية ضمن دولهم لضغط حكوماتهم على تنفيذ التدابير التي يدعون اليها في العريضة، حيث انها ضرورية واساسية لمواجهة عنصرية وهمجية الاحتلال الاسرائيلي.

واضافوا انه في السابق، اجتمع المجتمع الدولي معًا لرفض نظام الفصل العنصري في جنوب إفريقيا والمساعدة في إسقاطه، من خلال إجراءات المساءلة الفعالة، وهم الآن يدعون العالم لأخذ موقف مشابه وبنفس الدرجة من اجل انهاء عقود من القمع الإسرائيلي ضد الشعب الفلسطيني، ولذلك، ايضا، يطالبون بأن تعمل حكوماتهم معًا "لكي يسود نظام الأمم المتحدة فوق القواعد الإيديولوجية المتعصبة والخبيثة لـ "بقاء الأقوى" التي تتبناها حكومة إسرائيل والبيت الأبيض."

كما طالبت الشخصيات الموقعة حكوماتهم بالامتثال لالتزاماتها بموجب القانون الدولي والعمل على اعتماد قرار في الجمعية العامة للأمم المتحدة يجدد الدعوة إلى فرض عقوبات شرعية وفعالة ضد إسرائيل تركز على الحصار العسكري، فضلاً عن توفير الوسائل اللازمة لتطبيق ذلك، كإجراء مضاد لوقف سياسة الضم وغيرها من الانتهاكات الجسيمة للقانون الدولي، وذلك يتضمن ايضا ضمان فعالية قاعدة بيانات الأمم المتحدة للشركات العاملة في المستوطنات الإسرائيلية غير القانونية وتحديثها بانتظام.

وفي هذا السياق، رحبت وزارة الخارجية والمغتربين على إقدام شخصيات دولة وشخصيات مؤثرة في أمريكا اللاتينية بالتوقيع على هذه العريضة.

ومن أبرز الشخصيات الموقعة على العريضة:

- رئيس البراغواي السابق، فرناندو لوغو

- رئيس الاكوادور السابق، رافاييل كوريا

- رئيسة البرازيل السابقة، ديلما روسيف

- رئيس كولومبيا السابق، ايرنيستو سامبر

- رئيس البرازيل السابق، لويز ايناسيو "لولا" دا سيلفا

- رئيس بوليفيا السابق، ايفو موراليس

- رئيس الأوروغواي السابق، خوسيه موخيكا

- وزير خارجية البراغواي سابقا، الخاندرو حامد فرانكو

- وزير خارجية البرازيل سابقا، سيلسو اموريم

- وزير خارجية الاكوادور سابقا، جوياومي لونج

- وزير خاوية السلفادور سابقا، هوجو مارتينيز

- وزير الداخلية السابق في الأوروغواي، د. خوسيه دياز

- نائب برلماني سابق في البيرو، ويلبيرت روزاس

- نائب برلماني سابق في البيرو، ماركو ارانا

- نائب برلماني سابق في الأوروغواي، كونستانزا موريرا

- مرشحة رئاسية سابقة في كولومبيا، بياتريز سانتشيز

- مرشح رئاسي سابق في تشيلي، ماركو انريكيز-اومينامي

#امريكا اللاتينية #عقوبات #اسرائيل #مخططات الضم #فلسطين

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