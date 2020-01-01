العالول: شعبنا بكافة مستوياته الرسمية والشعبية موحد رفضاً لقرار الضم

رام الله / سما /

أشاد نائب رئيس حركة فتح محمود العالول ، يوم الجمعة، بالنهج الذي تبناه أهالي قرية كفر قدوم في قلقيلية، مشيرًا إلى أنه يأتي انسجاما مع رؤية الحركة في تصعيد كل أشكال المقاومة الشعبية ضد الاحتلال.

جاء ذلك خلال مشاركته في مسيرة كفر قدوم الأسبوعية، والتي يصادف الذكرى التاسعة لانطلاقتها، رفقة ورئيس هيئة مقاومة الجدار والاستيطان وليد عساف وكادر الهيئة، ومحافظ قلقيلية رافع رواجبة، والأب عبد الله يوليو، وأمين سر حركة فتح إقليم قلقيلية محمود ولويل، وعضو المجلس الثوري لحركة فتح بيان الطبيب، وصلاح الخواجا من لجان المقاومة الشعبية، والمئات من أبناء القرية والمحافظة.

وأصيب 15 مواطنا بالرصاص المعدني المغلف بالمطاط والعشرات بالاختناق، جراء قمع جيش الاحتلال الإسرائيلي مسيرة كفر قدوم المناهضة للاستيطان، والتي انطلقت اليوم رفضا لقرارات حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية. وفق وفا

وأكد العالول، في كلمته، أن الشعب الفلسطيني بكافة أطيافه ومستوياته الرسمية والشعبية موحد برفض قرار حكومة الاحتلال ضم أراض من الضفة الغربية، مشيرا إلى أن حق شعبنا يتمثل بإقامة دولة مستقلة قابلة للحياة متواصلة جغرافيا على كامل الأراضي المحتلة عام 67 وعاصمتها القدس الشرقية.

ومن جانبه، أفاد الناطق الإعلامي في إقليم قلقيلية، منسق المقاومة الشعبية في كفر قدوم مراد شتيوي، بأن جنود الاحتلال اعتدوا على المسيرة بوحشية مستخدمين الرصاص المعدني وقنابل الغاز والصوت، ما أدى لإصابة 15 مواطنا بالرصاص المعدني، والعشرات بحالات اختناق، عولجت جميعها ميدانيا.

وأضاف أن جنود الاحتلال اقتحموا عددا من منازل المواطنين بهدف نصب كمائن للشبان، إلا أنهم فشلوا في اعتقال أحد.