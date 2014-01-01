أهالي بتير يتصدون لمحاولات استيطانية للاستيلاء على أراضيهم

بيت لحم / سما /

تصدى مواطنون من بلدة بتير غرب بيت لحم اليوم الجمعة، لمحاولات استيطانية للاستيلاء على أراضيهم، وأزالوا خيمة وأسلاكا شائكة نصبها مستوطنون على أراضيهم.

وقال رئيس بلدية بتير تيسير قطوش، إن مجموعة من المستوطنين اقتحموا منطقة "الخمار" شرق البلدة ونصبوا خيمة واحاطوها بأسلاك شائكة، قبل ان يتصدى لهم المواطنون ويطردوهم.

واشار قطوش الى أن منطقة "الخمار" واحدة من المناطق المستهدفة وتتعرض لاعتداءات متكررة من قبل المستوطنين، حيث سبق وأن تم في العام 2018 شق طريق استيطانية فيها ونصب خيمة، وتم آنذاك التصدي لهم وإزالة الخيمة، لافتا أن المنطقة تعتبر متنفس البلدة الوحيد من حيث التوسع العمراني.

يشار الى أن بلدة بتير أدرجت على لائحة التراث العالمي لمنظمة الأمم المتحدة للتربية والعلوم والثقافة - (اليونسكو) في 20 حزيران/يونيو 2014 وذلك لمصاطبها الزراعية.