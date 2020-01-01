الاحتلال يقمع فعالية سلمية ضد الاستيطان في سفوح جبل عيبال شمال نابلس

نابلس / سما /

أصيب عدد من المواطنين أمس خلال قمع قوات الاحتلال لفعالية احتجاجية رفضا لاقامة بؤرة استيطانية بأراضي بلدة عصيرة الشمالية شمال نابلس.

وشارك العشرات بالمسيرة التي دعت إليها بلدية عصيرة الشمالية وفصائل العمل الوطني لإقامة صلاة الجمعة في منطقة بيت الزاكي في جبل عيبال، والتي يسعى المستوطنون للاستيلاء عليها.

وتواجدت قوات الاحتلال بكثافة بالمنطقة إلى جانب حافلات للمستوطنين، ومنعت المشاركين من الوصول إلى الموقع، وأطلقت باتجاههم الرصاص وقنابل الصوت والغاز المسيل للدموع.

وأصيب أحد المشاركين بالرصاص في قدمه ونقل إلى المستشفى، فيما أصيب آخرون بالاختناق بالغاز المسيل للدموع.