  1. الرئيسية
  2. أخبار فلسطين

نقابة الصحفيين تجدد تبنيها للموقف الوطني الرافض للتمويل المشروط

الجمعة 03 يوليو 2020 03:37 م / بتوقيت القدس +2GMT
نقابة الصحفيين تجدد تبنيها للموقف الوطني الرافض للتمويل المشروط


رام الله / سما /

 حذرت نقابة الصحفيين الفلسطينيين من التعرّض للصحفيين، وجددت تبنيها للموقف الوطني الرافض للتمويل المشروط .

وأكدت النقابة، في بيان لها، اليوم الجمعة، أنها تتابع بقلق شديد استمرار فرض الممولين من الاتحاد الأوروبي لشروطهم المستجيبة لشروط الاحتلال والشروط الأميركية للتمويل على منظمات المجتمع المدني.

واعتبرت أنّ هذه الشروط تسيء لنضال شعبنا وقواه السياسية وشهدائه وجرحاه، مؤكدة على موقفها وقرارها التاريخي الرافض لهذه الشروط أو أي شروط كانت صغيرة أو كبيرة بأي شكلٍ يهدف للنيل من نضال شعبنا.

وحذرت من خطورة الاستجابة لهذه الشروط، لما تمثله من تجاوز واضح لنصوص القانون الأساسي الفلسطيني وقانون الجمعيات الخيرية والمواقف الوطنية الملتزمة التي تُجمع على رفض هذا التوجه، خاصة في ظل التمادي "الإسرائيلي الأميركي" في فرض شروطٍ إضافية على شعبنا والقيادة الفلسطينية، خاصة في ملف أسر الشهداء والجرحى والأسرى من ضحايا الاحتلال وجرائمه.

كما اعتبرت أي توقيع أو قبول بهذه الشروط، وخاصة في الوقت الراهن، بمثابة طعنة في ظهر نضال شعبنا وكفاحه الطويل في معركة التحرُّر من نير الاحتلال.

وطالبت نقابة الصحفيين، في بيانها، كافة المؤسسات ومنظمات المجتمع المدني بعدم التوقيع على هذه الشروط ورفضها، معربة عن تقديرها للموقف المعلن لكثير من المؤسسات التي رفضت التعاطي معها، ومشيدة بدور المنظمات الأهلية التي عملت من أجل شعبنا منذ عقود والتخفيف من معاناته وترسيخ الحريات العامة.

كما شددت على رفضها القاطع لتجميل هذه الشروط تحت لافتة تسجيل الاعتراض عليها، مطالبة بموقفٍ حاسم لا يقبل التفسير تجاه هذه القضية.

وقالت النقابة إنها تابعت خلال الفترة الماضية الهجمة التي شنّها البعض على الصحفيين ووسائل الإعلام الوطنية التي تناولت قضية التمويل المشروط بالكتابة والتحليل والتحذير، معربة عن إدانتها لهذه الهجمة، وحذرتهم من التعرّض للإعلام والإعلاميين الفلسطينيين، عبر التحريض عليهم ووصفهم بالصحافة الصفراء والسعي وراء الإثارة، وطالبت مرجعياتهم بمحاسبتهم.

وأكدت أنها تمتلك الكثير من الأدوات القانونية والمهنية للدفاع عن أعضائها ولن تقبل بأي شكلٍ الإساءة لعملهم، ودعتهم إلى الاستمرار في الكشف عن كل الأسماء والمؤسسات التي قد تتعاطى مع هذه الشروط المهينة.

وجددت النقابة ثقتها بالزملاء الصحفيين وحيت مهنيتهم العالية، مشددة على حقهم في تناول أي قضية ضمن عملهم بالاستناد لحرية الرأي والتعبير باعتبار النقابة حارسة للحريات في فلسطين، ووسائل الإعلام وكافة الصحفيين كانوا ولا زالوا رأس حربة في مشروعنا الوطني.

وطالبت نقابة الصحفيين، شبكة المنظمات الأهلية، "الظهير المدني وعنوان الشفافية والمساءلة"، بالوقوف أمام مسؤولياتها تجاه تحريض البعض وتشكيكهم بمهنية إعلامنا الفلسطيني ومُحاسبة كل من أخطأ بحق أي صحفي أو وسيلة إعلام فلسطينية ناقشت هذه القضية المهمة

#نقابة الصحفيين

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: مستعدون لأي سيناريو بقوة هجومية كبيرة جدًا.. وغانتس: معركة "الجرف الصامد" لم ولن تنتهي!

بوتين رئيسا لروسيا حتى 2036 بأغلبية ساحقة.. والولايات المتحدة "مستاءة"

اشتية: لقاء الرجوب والعاروري تتويج لسلسلة حوارات جرت مؤخراً بين حركتي فتح وحماس..

فريدمان للمسلمين: ادعوا لبايدن في صلاة الجمعة (شاهد)

هارتس تؤكد : التنسيق الامني مع السلطة متوقف بشكل مطلق

المفوض العام للأونروا يحذر: الوكالة على حافة انهيار نقدي.. وسنكون في خطر إذا لم يغط العجز

الزهار: حماس تريد مد يدها للسلطة وفتح لترتيب الأوراق على أسس وآليات جديدة..

الأخبار الرئيسية

هارتس تؤكد : التنسيق الامني مع السلطة متوقف بشكل مطلق

الاحتلال: الضم صعب التنفيذ و أبو مازن رفض مقترحا بالذهاب شخصيا إلى البيت الأبيض

فيروس

وزارة الصحة : وفاة سيدة و ٦٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

5efece5442360401561c182f

الإمارات تكشف أسماء الشركات الإسرائيلية التي تتعاون معها في مكافحة الفيروس التاجي

الاحتلال يكشف دور حوامات "كواد كابتر" في اغتيال أبو العطا وتنفيذ مهام سرية