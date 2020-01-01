الدفاع المدني يعلن عن حملة لتعقيم أكثر من 20 مخيماً

رام الله / سما /

أعلن الدفاع المدني اليوم الجمعة، أن طواقمه ستشرع بحملة تعقيم شاملة لأكثر من عشرين مخيم في مختلف المحافظات.

وأشار الدفاع المدني في بيان صحافي، إلى أن حملة التعقيم ستشمل الشوارع الرئيسة وأزقة المخيمات والساحات والمراكز الصحية ومحيط مساكن المعزولين.

وقال الدفاع المدني: "ستبدأ الحملة في تمام الساعة السابعة من صباح يوم غد السبت، بالتعاون مع اللجان الشعبية ولجان الطوارئ في المحافظات".

ودعا الدفاع المدني المواطنين واللذين سوف تشملهم الحملة التعاون التام مع الطواقم واغلاق نوافذ المنازل واخلاء الشوارع الضيقة من السيارات حتى تتمكن الطواقم من أداء مهامها دون إعاقات.