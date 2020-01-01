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غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 24 عينة مشتبه بها

الجمعة 03 يوليو 2020 03:19 م / بتوقيت القدس +2GMT
غزة: لا إصابات جديدة بكورونا بعد فحص 24 عينة مشتبه بها


غزة / سما /

أعلنت وزارة الصحة في قطاع غزة عدم تسجيل أية اصابات جديدة بفيروس كرورونا خلال الـ24 ساعة الماضية بعد اجراء المختبر المركزي فيها فحصا لـ ٢٤ عينة مشتبه بها من مراكز الحجر الصحي وكانت نتائجها جميعا سلبية.

وقالت الصحة في تقريرها اليومي ان عدد العينات التي جرى فحصها منذ مطلع مارس بلغ ١٢٧٦٢ عينة جميعها سلبية باستثناء ٧٢ عينة ايجابية توفيت حالة منها فقط وبقيت ١١حالة نشطة تتلقي العلاج في مشفى الصداقة التركي.

واشارت الى انها تتابع الحالة الصحية ل٢٨٧ مواطن موزعين على خمسة مراكز للحجر الصحي وهم جميعا بحالة صحية مطمئنة.

#غزة #وزارة الصحة #فيروس كورونا #اصابات #فحوصات كورونا

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