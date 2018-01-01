  1. الرئيسية
  2. أخبار الخليج

تركيا تبدأ محاكمة 20 سعوديا بتهمة قتل خاشقجي

الجمعة 03 يوليو 2020 01:34 م / بتوقيت القدس +2GMT
تركيا تبدأ محاكمة 20 سعوديا بتهمة قتل خاشقجي


اسطنبول / وكالات/

بدأ القضاء التركي الجمعة محاكمة 20 متهما سعوديا في قضية قتل الصحفي السعودي جمال خاشقجي، داخل قنصلية بلاده في مدينة اسطنبول عام 2018.

وعقدت جلسة المحاكمة الأولى في محكمة العقوبات المشددة الـ11 في القصر العدلي في اسطنبول بعد أن وافقت على لائحة الاتهام في أبريل الماضي.

وحضرت الجلسة خطيبة خاشقجي، خديجة جنكيز بصفة "المشتكي"، ومحاميها، فيما تغيب المتهمون الفارون العشرون، الصادرة بحقهم مذكرة إلقاء قبض.

وبدأت الجلسة بقراءة لائحة الاتهام المختصرة، واستمرت بالاستماع إلى أقوال المشتكية خديجة جنكيز.

وأعدت النيابة العامة في اسطنبول لائحة اتهام من 117 صفحة بحق المتهمين السعوديين الصادر بحقهم قرار توقيف بقضية قتل خاشقجي، الكاتب بصحيفة "واشنطن بوست".

وتحتوي اللائحة على اسم خاشقجي بصفة "القتيل" وخطيبته خديجة جنكيز بصفة "المشتكي"، وطلبها الحكم المؤبد بحق نائب مدير جهاز الاستخبارات السعودي السابق، أحمد بن محمد العسيري، والمستشار في الديوان الملكي السعودي سابقا، سعود القحطاني، بتهمة "التحريض على القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

كما تطالب اللائحة بعقوبة السجن المؤبد بحق الأشخاص الـ18 الآخرين بتهمة "القتل مع سبق الإصرار والترصد والتعذيب بشكل وحشي".

وتشير اللائحة إلى أن العسيري والقحطاني خططا لعملية القتل وأمرا فريق الجريمة بتنفيذ المهمة.

وأضافت النيابة أنه تم خلال التحقيقات، مراجعة المكالمات الهاتفية للضالعين في مقتل خاشقجي وكافة تحركاتهم داخل الأراضي التركية.

وأكدت أنها أعدت لائحة الاتهام، بعد الاستماع لكافة الأطراف، والاطلاع على المكالمات الهاتفية وكاميرات المراقبة، وسير التحقيقات في المحاكم السعودية وجمع كافة الأدلة حول الجريمة.

ولفتت النيابة التركية إلى إصدار مذكرة بحث حمراء بحق الأشخاص السعوديين الـ20، وأنه تم إبلاغ الشرطة الدولية (الإنتربول) والسلطات السعودية بطلب تسليمهم إلى تركيا.

وقتل خاشقجي يوم 2 أكتوبر داخل قنصلية بلاده بمدينة اسطنبول.

المصدر:"الأناضول"

#خاشقجي #السعودي #مجاكمة #تركيا

الأكثر قراءة اليوم

نتنياهو: مستعدون لأي سيناريو بقوة هجومية كبيرة جدًا.. وغانتس: معركة "الجرف الصامد" لم ولن تنتهي!

هكذا تناوله الاعلام الاسرائيلي.. ترحيب فلسطيني بالمؤتمر الصحفي المشترك لحركتي حماس وفتح

بوتين رئيسا لروسيا حتى 2036 بأغلبية ساحقة.. والولايات المتحدة "مستاءة"

اشتية: لقاء الرجوب والعاروري تتويج لسلسلة حوارات جرت مؤخراً بين حركتي فتح وحماس..

يعلون: إسرائيل تحكمها عصابة إجرامية رئيسها نتنياهو..!

المفوض العام للأونروا يحذر: الوكالة على حافة انهيار نقدي.. وسنكون في خطر إذا لم يغط العجز

مالية غزة تعلن موعد والية صرف رواتب شهر يونيو..

الأخبار الرئيسية

هارتس تؤكد : التنسيق الامني مع السلطة متوقف بشكل مطلق

الاحتلال: الضم صعب التنفيذ و أبو مازن رفض مقترحا بالذهاب شخصيا إلى البيت الأبيض

فيروس

وزارة الصحة : وفاة سيدة و ٦٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

5efece5442360401561c182f

الإمارات تكشف أسماء الشركات الإسرائيلية التي تتعاون معها في مكافحة الفيروس التاجي

الاحتلال يكشف دور حوامات "كواد كابتر" في اغتيال أبو العطا وتنفيذ مهام سرية