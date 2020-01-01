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"تويتر" تتخلى عن مصطلحات "سيد" و"عبد" و"قائمة سوداء"

الجمعة 03 يوليو 2020 01:23 م / بتوقيت القدس +2GMT
"تويتر" تتخلى عن مصطلحات "سيد" و"عبد" و"قائمة سوداء"


وكالات / سما /

​على وقع الاحتجاجات المناهضة للعنصرية التي تجتاح العالم، أعلنت شركة "تويتر" نيتها التوقف عن استخدام بعض المصطلحات البرمجية مثل "سيد" و"عبد" و"قائمة سوداء" لصالح لغة "أكثر شمولا".

ونشر قسم الهندسة في "تويتر" أمس الخميس قائمة بالكلمات يريد "الابتعاد عن استخدامها"، وتقترح القائمة، على سبيل المثال، استبدال "سيد / عبد" بعبارة "زعيم / تابع"، وقائمة سوداء / "قائمة بيضاء" بـ"قائمة سماح" و"قائمة رفض".

في لغة البرمجة، يشير "سيد" إلى النسخة الرئيسية من التعليمات البرمجية التي تتحكم في "العبيد" أو النسخ المتماثلة. يتم استخدام "القائمة السوداء" لوصف العناصر التي يتم رفضها تلقائيا، وعادة ما تكون مواقع محظورة.

والمصطلحات المنوي التخلي عنها، تستخدم على نطاق واسع في الرموز البرمجية التي نشأت منذ عقود، ويرى خبراء أن استبدالها قد يكلف أمولا تقدر بالملايين ويستغرق شهورا.

وفي خطوة مشابهة، قرر مصرف "جيه بي مورغان" الأمريكي إسقاط مصطلحات مثل "قائمة السوداء" و"سيد" و"عبد" من مواده التقنية الداخلية ورمزه البرمجي، "سعيا لمكافحة العنصرية داخل الشركة"، حسبما ذكرت وكالة "رويترز" أمس الخميس.

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