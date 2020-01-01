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الجيش الإسرائيلي يعلن تشكيل الوحدة "9900"

الجمعة 03 يوليو 2020 01:15 م / بتوقيت القدس +2GMT
الجيش الإسرائيلي يعلن تشكيل الوحدة "9900"


القدس المحتلة / سما /

كشفت هيئة البث الإسرائيلية "مكان"، اليوم الجمعة، النقاب عن تدشين الجيش الإسرائيلي وحدة استخباراتية سيطلق عليها اسم وحدة "9900"، يمكنها تنفيذ مهام نوعية في جبهات مختلفة.

ولفتت الهيئة إلى أن الجيش دشن هيئة "الاستخبارات المرئية"، التي تستخدم تكنولوجيا الذكاء الصناعي من أجل تحليل ودمج المعلومات خلال الحرب، وقد أوضح الجيش الإسرائيلي أن تلك الوحدة سيطلق عليها "9900" في هيئة الاستخبارات، التي توفر للقوات المقاتلة صورة استخباراتية ومرئية لساحة القتال تتلقاها عن طريق الحواسب.

وأشارت "مكان" إلى أن الوحدة الاستخباراتية بقدرتها استخدام تكنولوجيا الذكاء الصناعي لتحليل ودمج معلومات استخباراتية كثيرة، حيث تجمع معلوماتها من مصادر متنوعة، مثل "الأقمار الصناعية والطائرات المسيرة وأجهزة الاستشعار ومصادر إنسانية في صورة شاملة وموحدة"، وتتلقى القوات المقاتلة نسخة خلال المعركة.

وقالت هيئة البث إن تلك الوحدة الاستخباراتية تتيح للوحدات المقاتلة إمكانية مواجهة التحديات في ساحة القتال الجديدة وتخطيط المناورة البرية بواسطة جهاز يحاكي ساحة القتال.

ونقلت هيئة البث الإسرائيلي عن مراسلها العسكري قوله إن تلك الوحدة تأتي في إطار الخطة الخماسية الجديدة للجيش الإسرائيلي، على أن يتولى قيادتها هيئة قتالية خاصة تجمع بين المستويين الاستخباراتي والقتالي.

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