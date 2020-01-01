ميسي يفجر مفاجأة حول مصيره مع برشلونة

وكالات

أفادت تقارير صحفية، بأن النجم الأرجنتيني، ليونيل ميسي، يفكر في الرحيل عن صفوف فريقه برشلونة الإسباني.

وذكرت إذاعة "كادينا سير" الإسبانية، أنه عقب بداية المفاوضات بين والد ميسي، وجوسيب ماريا بارتوميو بشأن تجديد عقد البرغوث، انقلبت الأمور رأسًا على عقب.

وأشارت إلى أنَّ ميسي أوقف مفاوضات التجديد مع برشلونة، ويرغب في إنهاء عقده الحالي في صيف 2021، ثم الرحيل عن البارسا.

وأوضحت أنَّ ميسي، سئم من كل الأزمات المحيطة بالنادي والتسريبات التي تخرج عن فريق برشلونة، لافتة إلى أنه غاضب بسبب توجيه فئات معينة اللوم الدائم له على كل شيء سيء يحدث لبرشلونة.

وأضافت أن ميسي كشف عن موقفه للمحيطين به، مؤكدًا أنه لا يريد أن توكل إليه مسؤوليات أكثر مما عليه داخل الملعب.

وختمت "ميسي اعترف بخططه لبعض زملائه في غرفة خلع الملابس".