تركيا تخنق الفرات.. وفيديو من سوريا "حتى المي قطعوها"

مع ارتفاع أصوات المنظمات الدولية محذرة من تفاقم الأزمة المعيشية والاقتصادية في سوريا، واقتراب معظم السكان من حافة الفقر والجوع، تواصل تركيا انتهاكاتها شمالاً، لا سيما في المناطق الخاضعة لسيطرتها.

فقد اتهمت مراراً "الإدارة الذاتية" تركيا بقطع المياه عن السكان في تلك المناطق.

والأربعاء نشرت الرئيسة التنفيذية لمجلس سوريا الديمقراطية، إلهام أحمد، فيديو يصور حالة الجفاف التي وصلت إليها بعض تلك المناطق الواقعة شرقاً على ضفاف الفرات في سوريا، مشيرة إلى أن السكان وعلى مدى عصور وسنوات كانوا يقضون كافة حاجاتهم من هذا النهر، إلا أن تركيا ببنائها المزيد من السدود، جففت المياه عن المحتاجين لها.

The Euphrates river has provided water to the people since the beginning of civilization. Turkey with its upstream dams has intentionally decreased the water level to cause a man-made drought in Syria. pic.twitter.com/9cn1Zy9NRY