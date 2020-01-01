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وزارة الصحة : وفاة سيدة و ٦٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين

الجمعة 03 يوليو 2020 11:23 ص / بتوقيت القدس +2GMT
وزارة الصحة : وفاة سيدة و ٦٨ اصابة جديدة بفيروس كورونا في فلسطين


رام الله / سما /

اعلنت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن تسجيل حالة وفاة جديدة لسيدة 68 عاماً من الظاهرية بمحافظة الخليل متأثرة بإصابتها بفيروس كورونا

وقالت الصحة انه تم تسجيل 68 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 41 إصابة في محافظة الخليل، و26 في محافظة بيت لحم، وإصابة في محافظة رام الله والبيرة.

واشارت الى ان 11 حالة في العناية المكثفة فيما تم تسجيل 3 حالات تعافٍ في قطاع غزة

وقالت ان العدد الإجمالي للإصابات بلغ 3485 بينما بلغ عدد الحالات النشطة: 2835 وبلغ عدد حالات التعافي: 637

وسلجت فلسطين 13حالة وفاة وبلغ عدد الفحوصات خلال الـ24 ساعة الماضية: 4800 فحص

وجاء تقسيم الإصابات الجديدة (68):

- محافظة الخليل: مدينة الخليل 19- يطا 19- إذنا 3

- محافظة بيت لحم: مدينة بيت لحم 6- مخيم الدهيشة 6- مخيم العزة 1- الدوحة 2- الخضر 11

- محافظة رام الله والبيرة: مدينة رام الله 1

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