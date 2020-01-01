الرئيس الاسرائيلي يزعم : "حماس تحتجز مليوني فلسطيني في القطاع كرهائن"

القدس المحتلة / سما /

زعم الرئيس الاسرائيلي رؤوبين رفلين ان حركة حماس تواصل تهديد امن سكان "البلدات والمدن" الاسرائيلية المحيطة بقطاع غزة وسلامتهم، كما انها تواصل احتجاز جثتي جندي جيش الاحتلال هدار غولدين واورن شاؤول وكذلك ابرا مانغستو وهشام السيد.

وادعى ريفلين ان حركة حماس تواصل احتجاز مليوني فلسطيني في القطاع رهينة لديها، وذلك من اجل تحقيق ماربها المتمثلة باعمال القتل القاسية، فهي تقدس الموت وتفضله اكثر من الحياة على حد زعمه .

وجاءت اقوال الرئيس رفلين خلال كلمة القاها في المراسم التأبينية الرسمية لاحياء ذكرى جنود جيش الاحتلال الذين قتلوا في الحرب الاخيرة على غزة قبل ست سنوات.

وواصل رفلين مزاعمه ان حماس تستمر في اعمالها من اجل المساس بمجرى الحياة الطبيعية للمواطنين الإسرائيليين، مدعياعلى ان عملية "الجرف الصامد" كانت "اخلاقية" - وفق وصفه - ولها ما يبررها، وانها سنت من قبل دولة ذات سيادة ارادت من خلالها الدفاع عن مواطنيها وحمايتهم على حد قوله .