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"أخبار عظيمة".. ترامب يعلق على ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في أمريكا

الجمعة 03 يوليو 2020 10:56 ص / بتوقيت القدس +2GMT
"أخبار عظيمة".. ترامب يعلق على ارتفاع أعداد الإصابات بكورونا في أمريكا


وكالات

علق الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، اليوم الجمعة، على ارتفاع أعداد الإصابات بفيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة الأمريكية.

قال ترامب في تغريدة على "تويتر"، إن "الزيادة في عدد حالات الإصابة بالفيروس التاجي تعود إلى حقيقة أن اختباراتنا واسعة النطاق وجيدة جدا، وأكبر وأفضل بكثير من أي بلد آخر".

وتابع "هذه أخبار عظيمة".

وأضاف "لكن الخبر الأفضل هو تراجع أعداد الوفيات ومعدلاتها وقدرة الشباب على التعافي السريع".

وكانت جامعة جونز هوبكنز، التي تلخص البيانات من السلطات الفيدرالية والمحلية، بالإضافة إلى وسائل الإعلام وغيرها من المصادر المفتوحة، قد ذكرت أمس الخميس، أن عدد الحالات المكتشفة لعدوى فيروس كورونا المستجد في الولايات المتحدة بلغ  50.6 ألف حالة خلال يوم واحد.

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