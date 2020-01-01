فريدمان للمسلمين: ادعوا لبايدن في صلاة الجمعة (شاهد)

وكالات

قال الكاتب الأمريكي في صحيفة "نيويورك تايمز"، توماس فريدمان، إنه يدعم بشدة وصول جو بايدن إلى رئاسة الولايات المتحدة على حساب الرئيس الحالي دونالد ترامب.

وأوضح في مشاركته ببرنامج "بلا حدود" على قناة "الجزيرة"، أن فوز ترامب بفترة ثانية في رئاسة الولايات المتحدة يعني أن العالم مقبل على "أربع سنوات كارثية، وطامة كبرى".

وتابع: "أطلب من المسلمين أن يدعوا لبايدن بالفوز في صلاة الجمعة".

وقال إن بايدن في حال فوزه سيكون رئيسا تقليديا، يريد ضمانة أن تتصرف واشنطن بالشرق الأوسط بأفضل حالاتها، بخلاف ترامب الذي أدى بالسياسة الأمريكية إلى التراجع والانزواء.

وبحسب فريدمان، فإنه في حال فوز بايدن بالانتخابات، سنشهد سياسة عقلانية، ورئيسا أكثر انفتاحا، ووزير خارجية أكثر تأثيرا، معتبرا أن مايك بومبيو هو أسوأ وزير خارجية في تاريخ الولايات المتحدة.

وفسّر فريدمان اندفاع ترامب نحو تحقيق الأطماع الإسرائيلية بسعيه لكسب ود المسيحيين الإنجيليين.



وقال إنه في حال جرت الانتخابات غدا، فإن بايدن سيحقق الفوز بلا شك، إلا أن الانتخابات المقرر عقدها في تشرين ثان/ نوفمبر المقبل قد تشهد فوزا لترامب في حال حدوث معطيات جديدة، مثل توفير لقاح لفيروس كورونا، أو انتهاء الأزمة الاقتصادية.