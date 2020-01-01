اسرائيل : تسجيل 1,107 إصابة جديدة بـ"كورونا" خلال 24 ساعة

القدس المحتلة / سما /

أعلنت الصحة الإسرائيلية صباح يوم الجمعة تسجيل إصابة 1,107 إسرائيلي جديد بفيروس "كورونا" الوبائي خلال الـ24 ساعة الماضية، في عدد هو الأعلى منذ انتشار الوباء بداية مارس/آذار الماضي.

وذكرت صحيفة "معاريف" العبرية أن عدد المصابين النشطين ارتفع إلى 9,486 مصابًا، من بينهم 64 مصابًا وصفت حالتهم بـ"الخطيرة"، في حين جرى تسجيل وفاة 325 حالة.

وأجرت الصحة الإسرائيلية أكثر من 23 ألف فحص يوم أمس؛ وهو ما يفسر هذا الارتفاع الحاد في أعداد الإصابات المكتشفة، حيث تعتقد دوائر صحية إسرائيلية أنّ قرابة ربع مليون إسرائيلي أصيبوا بالفيروس الوبائي.