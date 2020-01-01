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سويسرا تقترح التوسط لعقد قمة فلسطينية - إسرائيلية

الجمعة 03 يوليو 2020 09:06 ص / بتوقيت القدس +2GMT
سويسرا تقترح التوسط لعقد قمة فلسطينية - إسرائيلية


القدس المحتلة / سما /

 اقترحت سويسرا مؤخرًا التوسط لعقد قمة فلسطينية - إسرائيلية، في محاولة لحل أزمة الضم واستئناف المفاوضات بين الطرفين.

وبحسب موقع يديعوت أحرونوت، فإن سيمونيتا سوماروغا رئيس سويسرا أجرت خلال الأيام الماضية محادثات هاتفية مع رؤوفين ريفلين الرئيس الإسرائيلي، وكذلك الرئيس الفلسطيني محمود عباس، وكذلك العاهل الأردني عبدالله الثاني، ناقشت خلالها قضية الضم، وأكدت أن بلادها تشعر بالقلق تجاه هذه الخطوة التي من الممكن أن تؤدي إلى العنف وعدم الاستقرار، وبأنها خطوة لا تتماشى مع القانون الدولي.

وأكدت سوماروغا أن سويسرا تسعى لتحقيق سلام عادل ودائم بين الإسرائيليين والفلسطينيين يقوم على حل الدولتين وأساس القانون الدولي وقرارات الأمم المتحدة، مؤكدةً أن سويسرا لن تعترف بالتغيير الحدودي ما لم يتم يتفق الطرفان على ذلك.

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