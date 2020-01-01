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الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وتحذيرات من التعرض للشمس لفترة طويلة

الجمعة 03 يوليو 2020 08:08 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الطقس: أجواء شديدة الحرارة اليوم وتحذيرات من التعرض للشمس لفترة طويلة


رام الله / سما /

أعلنت الأرصاد الجوية أن الجو يكون اليوم، صافياَ بوجه عام جافا وشديد الحرارة ، حيث يطرأ ارتفاع آخر على درجات الحرارة لتصبح أعلى من معدلها السنوي العام بحدود 6 درجات مئوية، والرياح شمالية غربية إلى شمالية شرقية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج .

هذه الليلة: يكون الجو غائماً جزئياً إلى صاف ومعتدلا في معظم المناطق، والرياح شمالية غربية معتدلة إلى نشطة السرعة والبحر خفيف  إلى متوسط ارتفاع الموج.

السبت: يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار ، ويطرأ انخفاض ملموس على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأحد: يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار ، ولا يطرأ تغير يذكر على درجات الحرارة حيث تبقى اعلى من معدلها السنوي العام بحدود 3 درجات مئوية ، والرياح شمالية غربية خفيفة إلى معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف ارتفاع الموج.

الأثنين: يكون الجو صافياَ بوجه عام وحاراً نسبياً إلى حار ، ويطرأ انخفاض على درجات الحرارة مع بقائها اعلى من معدلها السنوي العام  بقليل ، والرياح شمالية غربية الى غربية معتدلة السرعة تنشط أحيانا والبحر خفيف الى متوسط ارتفاع الموج.

هذا وتحذر دائرة الأرصاد الجوية المواطنين خاصة يوم الجمعة من :

1- التعرض لأشعة الشمس المباشرة لفترة طويلة خاصة أثناء ساعات الذروة ما بين الساعة الحادية عشره والساعة الرابعة عصراً.

2- خطر إشعال النار في المناطق التي تكثر فيها الأعشاب الجافة.

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