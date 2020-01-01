داخلية غزة : القبض على مجموعة تخريبية موجهة من قبل الاحتلال كانت تنوي تنفيذ عمليات ضد المقاومة

غزة /سما/

اعلنت داخلية غزة فجر اليوم الجمعة انه في إطار قيام الأجهزة الأمنية بواجبها في الحفاظ

على استقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة، ومواجهة محاولات الاحتلال الإسرائيلي

وعملائه لاختراق الجبهة الداخلية، تمكنت الأجهزة الأمنية من اكتشاف خلية مُوجّهة

من قبل الاحتلال الإسرائيلي خلال قيامها بعمل تخريبي ضد عناصر المقاومة.

وقال بيان الداخلية ان الأجهزة الأمنية اكتشفت تحركاتٍ مشبوهة لعدد

من الأشخاص خلال الأيام الماضية، وباشرت تحقيقاتٍ مكثفة، وعمليات تعقب لهؤلاء

الأشخاص، أفضت إلى اعتقالهم بعد عملية أمنية استمرت عدة أيام، ومصادرة معدّات

تقنية استخدموها في تنفيذ مهام داخل قطاع غزة كما تمت مصادرة مبالغ مالية تلقاها

عناصر الخلية مكافأةً من الاحتلال.

واضاف البيان انه من خلال التحقيقات الأولية مع عناصر الخلية،

تبيّن أنهم كانوا بصدد تنفيذ أعمال تخريبية أخرى ضد عناصر المقاومة خلال الأيام

القادمة، بمتابعة مباشرة من ضباط مخابرات الاحتلال الإسرائيلي.

وتستكمل الأجهزة الأمنية حسب البيان التحقيقات مع عناصر

الخلية، واتخاذ الإجراءات القانونية بحقهم.

واكدت وزارة الداخلية والأمن

الوطني أن الأجهزة الأمنية تواصل القيام بواجبها بكل يقظة، ولن تسمح بالمساس

باستقرار الحالة الأمنية في قطاع غزة، وستقف بالمرصاد لكل من يحاول ذلك.