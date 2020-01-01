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الصحة: وفاة مواطن بعد اصابته بفيروس كورونا في محافظة الخليل

الجمعة 03 يوليو 2020 12:44 ص / بتوقيت القدس +2GMT
الصحة: وفاة مواطن بعد اصابته بفيروس كورونا في محافظة الخليل


رام الله / سما /

 اعلنت وزارة الصحة الليلة عن وفاة مواطن ثمانيني بعد اصابته بفيروس كورونا في محافظة الخليل .

وفي وقت سابق،  أعلنت وزارة الصحة مساء الخميس عن تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا ما يرفع حصيلة الإصابات اليوم إلى 322 إصابة.

وقالت الصحة في التحديث المسائي الصادر عنها حول الحالة الوبائية في فلسطين- فيروس كورونا انه تم تسجيل 102 إصابة جديدة بفيروس كورونا، بينها 82 في محافظة الخليل، 1 في الرام قضاء القدس، 7 في محافظة بيت لحم، 10 في محافظة نابلس، 2 محافظة قلقيلية، ما يرفع حصيلة الإصابات اليوم إلى 322 إصابة.

وفيما يلي تفاصيل الاصابات:

- الحالة الصحية للمصابين: 11 حالة في العناية المكثفة، بينها حالة موصولة بأجهزة التنفس الاصطناعي ووضعها حرج.
- العدد الإجمالي للإصابات: 3417
- عدد الحالات النشطة: 2772
- عدد حالات التعافي: 634
- عدد حالات الوفاة: 11

تقسيم الإصابات الجديدة (102):
- محافظة القدس: إصابة في الرام
- محافظة الخليل: 66 مدينة الخليل، 8 يطا، 2 تفوح، 1 مخيم العروب، 1 مخيم الفوار، 4 إذنا
- محافظة بيت لحم: 1 مدينة بيت لحم، 2 مخيم الدهيشة، 4 الخضر
- محافظة نابلس: 6 مدينة نابلس، 1 مخيم عسكر، 2 زواتا، 1 ياصيد
- محافظة قلقيلية: 2 حجة

#وفاة #كورونا #الخليل #كورونا في فلسطين #فيروس كورونا

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